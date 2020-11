Oppo toont Oppo X 2021 met uitrolbaar scherm

Oppo heeft niet stilgezeten aan de tekentafel en presteert de nieuwe Oppo X 2021. Dit opvallende toestel is voorzien van een uitrolbaar scherm, een interessant concept.

Oppo X 2021

Oppo heeft tijdens haar eigen Oppo Inno Day een nieuw smartphoneconcept gepresenteerd. Het toestel dat getoond is onder de naam Oppo X 2021 is voorzien van een uitrolbaar scherm. Middels het speciale gemotoriseerde mechanisme kan het OLED-scherm uitgerold worden.

Bij het uitrollen zorgen twee ondersteuningspanelen ervoor dat het scherm recht blijft. Over het scherm ligt een beschermlaag van 0,1 millimeter dik. Ingeschoven heeft de Oppo X 2021 een 6,7 inch beeldscherm; uitgeschoven is dit 7,4 inch.

Vooralsnog is er geen specifieke informatie over of en wanneer Oppo een smartphone op de markt brengt met een dergelijke schermconstructie. Schermen krijgen steeds meer aandacht van fabrikanten. Zo zagen we onlangs de LG Wing met een draaibaar scherm. Fabrikanten zoals Huawei en Samsung hebben bijvoorbeeld al toestellen met een vouwbaar scherm. De techniek staat dus niet stil.

Oppo Find X2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1059,00 euro