Oppo brengt Reno 4, Reno 4 Pro en Reno 4 Z uit in Nederland

Oppo kwam begin deze maand met de aankondiging van de nieuwe Reno 4-serie. De smartphones zijn voorzien van prima specificaties en kun je vanaf nu kopen in Nederland.

Oppo Reno 4-serie beschikbaar

Vanaf nu heb je de keuze uit nieuwe toestellen in de telecomwinkels. Oppo heeft namelijk de Reno 4-serie uitgebracht in ons land. Het gaat om de Reno 4, de Reno 4 Pro en de Reno 4 Z.

Reno 4

De Reno 4 is een smartphone met een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm. Daarbij heeft het toestel een triple-camera, een Snapdragon 765G processor met ondersteuning voor 5G, een 4020 mAh accu en 65W snelladen. Op de specificatiepagina van de Reno 4 vind je alle specificaties.

Reno 4 Pro

Oppo heeft dan ook nog de Oppo Reno 4 Pro. Dit toestel heeft een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Ook is er een gelijke chipset met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Voor het maken van foto’s kun je de triple-camera gebruiken met 48MP hoofdlens, 12MP groothoeklens en 13MP telelens. Er is een 4000 mAh accu met 65W snelladen.

Reno 4 Z

De goedkoopste van het drietal is de Oppo Reno 4 Z, welke je voor 399 euro kunt aanschaffen. Voor dat geld krijg je een 5G-toestel met 8GB werkgeheugen, een opslagruimte van 128GB en natuurlijk de bekende connectiviteitsmogelijkheden. Aan boord is een geavanceerde triple-camera en de toestellen verschijnen met Android 10 en ColorOS 7.2. Tevens is er een 4000 mAh accu.

Bestellen

Je kunt de Oppo Reno 4 (Pro) bestellen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Tele2, T-Mobile en Mobiel.

Voor de Oppo Reno 4 Z kun je terecht bij Coolblue, MediaMarkt, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.

Bij aanschaf van een Oppo Reno 4 Pro krijg je een gratis B&O BeoPlay H4 2e Gen koptelefoon cadeau. Bij de Reno 4 krijg je de Oppo Watch cadeau, bij de Reno 4 Z ontvang je de Enco W51 True Wireless Headset als geschenk.

Oppo Reno 4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro

Oppo Reno 4 Z Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 385,00 euro