Oppo A53 en A53s aangekondigd: scherp geprijsd en direct verkrijgbaar

Oppo heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om uitbreiding voor de Oppo A-serie, welke nu is uitgebreid met de Oppo A53 en de A53s. We zetten alle details op een rij.

Oppo A53 aangekondigd

Smartphonefabrikant Oppo brengt in hoog tempo nieuwe smartphones uit. Na de aankondiging van de Reno 4, is het nu tijd voor de Oppo A53 en A53s. De specificaties van de smartphones zijn nagenoeg gelijk, alleen beschikt de Oppo A53s over 128GB opslagruimte, in plaats van 64GB bij de A53. In de rest van dit artikel zullen we dus spreken over de A53, waarbij het gaat om de twee smartphones.

De Oppo A53 is uitgerust met een 6,5 inch display met een resolutie van 1600 x 720 pixels. Deze levert een verversingssnelheid van 90Hz. Daarnaast heeft Oppo de telefoon uitgerust met een Snapdragon 460 octa-core chipset en 4GB RAM-geheugen. De 5000 mAh accu kan opgeladen worden met 18W, waardoor het net wat sneller gaat. Tevens moet de accu vooral in standby mindeer snel leeg gaan door slimme technieken. De vingerafdrukscanner is aan de achterkant geplaatst.

Aan de achterkant van de Oppo A53 (en A53s) vinden we een triple-camera. Deze bestaat uit een 13 megapixel hoofdcamera, 2MP dieptecamera en een 2MP macrolens. Oppo belooft daarbij mooie kwaliteit van portretten en de aanwezigheid van verschillende lenzen. De smartphones worden geleverd met Android 10 en ColorOS 7.2.

Oppo levert de A53 in twee kleuren; Electric Black en Mint Cream. De Oppo A53s komt in Electric Black en Fancy Blue. De prijs ligt op 179 euro voor de A53 en 199 euro voor de A53s. Je kunt de smartphone kopen bij Coolblue, MediaMarkt en Mobiel.