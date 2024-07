Olympische Spelen 2024: volg alles live met deze apps

Na het EK voetbal en de Tour de France is het de komende weken de beurt aan de Olympische Spelen. Wil je niets missen, dan kun je aan de slag met verschillende Olympische Spelen apps. Wij zetten de beste op een rijtje.

Olympische Spelen apps

De komende weken kun je je weer vergapen aan verschillende sporten. De Olympische Spelen van 2024 gaan namelijk van start. Sporters van over de hele wereld kunnen laten zien hoe goed ze hun sport bemachtigen, om kans te maken op een medaille. Er zijn in totaal 329 wedstrijden waarin gestreden kan worden om een medaille. Als je niets wilt missen, komen verschillende apps handig van pas op je smartphone!

NOS app

Via de applicatie van de NOS blijf je van al het nieuws rondom de Olympische Spelen op de hoogte. Je vindt er een speciale sectie rondom de sporten. Niet alleen het nieuws heb je direct in één oogopslag voor je, maar ook het programma, de uitslagen en wie er vandaag in actie komt, staat netjes in de NOS app. Je kunt bij het overzicht ook filteren op alleen Nederlandse sporters. Ook videofragmenten en de livestream is in de NOS app beschikbaar.

Paris 2024 Olympics

De officiële app van het IOC, is de Paris 2024 Olympics app. Met deze app vind je alles rondom het sportevent dat in de Franse hoofdstad wordt gehouden. Ook hier kun je je favoriete sporten volgen, en je hebt in een oogopslag zichtbaar hoe het er voor staat met de medailles. Bezoekers van de stad Parijs zien in de IOC app ook welke evenementen er in de stad rondom de Spelen georganiseerd worden.

Google Discover

Op iedere Android-telefoon en tablet vind je de Google-app. Via de app, of gewoon de zoekmachine kun je simpel zoeken op ‘Olympische Spelen’. Google schotelt je dan een overzicht voor met verschillende zaken rondom de OS 2024. Medailles, het programma, resultaten en meer vind je direct in dit overzicht. Het is wel naar onze mening wat minder overzichtelijk dan bijvoorbeeld de NOS app, maar als je zo af en toe eens wilt weten hoe we ervoor staan, is dit een mooi alternatief.