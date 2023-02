Oppo Find N2 Flip preview: onze eerste indruk op het MWC

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 4, Oppo heeft de Oppo Find N2 Flip. We hebben kunnen spelen met het nieuwe toestel, en onze eerste indruk delen we in onze Oppo Find N2 Flip preview.

Oppo Find N2 Flip

Oppo heeft al op een moment voor het begin van het Mobile World Congress de nieuwe Oppo Find N2 Flip aangekondigd. Op het Mobile World Congress krijgt de Oppo Find N2 Flip alle aandacht. Op moment van schrijven is bekend dat de telefoon niet naar Nederland komt, maar wie weet of daar op termijn nog verandering in komt. Met de Motorola Razr 2022 en de Samsung Galaxy Z Flip 4 weten we dat er zeker markt is voor vouwbare smartphones.

Ondanks dat, hebben we even onze blik geworpen op de nieuwe Oppo Find N2 Flip. De smartphone is met 191 gram een lekker lichtgewicht en ligt goed in de hand. Leggen we hem (uitgeklapt) naast de OnePlus 11, dan is de Oppo niet direct veel groter. De afmetingen komen uit op 166,2 x 75,2 x 7,5 millimeter. Nu moet wel gezegd worden dat de 11 niet het kleinste toestel is. Dichtgeklapt is de Oppo lekker compact, want ongeveer de helft van de lengte lever je in. Daarmee wordt hij uiteraard wel weer dikker, waarbij de dikte uitkomt op 16 millimeter.

Schermen

De Oppo Find N2 Flip heeft een 6,8 inch AMOLED-scherm. Het toestel is mooi gesloten als het dicht zit, dus zonder grote opening. Je voelt uiteraard de vouw in het scherm zitten, maar ervaar deze niet als storend. De smartphone van Oppo voelt degelijk en ziet er goed uit.

Inmiddels groeit ook de grootte van het externe scherm. Dat zien we ook terug bij de Find N2 Flip. Een groot deel van het klepje aan de bovenkant wordt ingenomen door het 3,26 inch cover-display. Het is een helder, mooi beeld waarmee je bijvoorbeeld direct kunt navigeren naar het weer, je notities, wekker of camera. Qua mogelijkheden vind ik het externe beeldscherm nog wat beperkt. Het zou natuurlijk tof zijn als je deze ook kon gebruiken voor andere apps. Wie weet is dat nog iets voor in de toekomst. Oppo laat aan DroidApp weten dat in de toekomst de functionaliteit uitgebreid wordt.

Het toestel biedt in de instellingen een extra sectie met instellingen voor het cover-display. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit (live) wallpapers en animaties, waarbij je de stijl aanpast. Verder kun je instellen welke snelle antwoorden je voorgeschoteld wilt krijgen, als je een bericht binnenkrijgt. Deze kun je zelf uittypen, zodat je niet alleen de vooraf ingestelde teksten hoeft te gebruiken.

De Oppo Find N2 Flip kun je net als zijn concurrenten ook onder een hoek van 45 graden gebruiken. Dit betekent dat je het toestel half kunt kantelen. Dit is bijvoorbeeld handig om hem neer te zetten voor het maken van een foto, of te videobellen.

De Oppo Find N2 Flip is verder uitgerust met Android 13 en heeft de ColorOS skin, die de bekende eigenschappen heeft. De prijs komt in het Verenigd Koninkrijk uit op een bedrag van omgerekend 950 euro. Of een komst naar Nederland erin zit, moeten we voor nu voorlopig afwachten. Voorlopig liggen die plannen er niet, zo laat de fabrikant aan DroidApp weten.