Oppo Find N2 Flip aangekondigd: vouwbare smartphone komt naar Europa

Oppo heeft de Oppo Find N2 Flip wereldwijd aangekondigd, nadat deze eerder al voor China werd gepresenteerd. Met de Find N2 Flip gaat het merk de concurrentie aan met onder andere Samsung en Motorola.

Oppo Find N2 Flip voor Europa

We kunnen een nieuwe vouwbare smartphone in het straatbeeld gaan zien. Oppo heeft haar vouwbare Oppo Find N2 Flip gepresenteerd; een toestel dat je opent zoals een clamshell toestel, zoals we kennen van de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr 2022. Het is de eerste vouwbare smartphone van Oppo dat wereldwijd uitgebracht wordt. Eerder presenteerde het bedrijf al de Find N, een telefoon dat je opent als een boek. Dit toestel werd echter niet in ons land uitgebracht.

De Oppo Find N2 Flip komt beschikbaar in de kleuren Astral Black en Moonlit Purple. Binnen is een vouwbaar AMOLED-scherm met een grootte van 6,8 inch en verversingssnelheid van 120Hz. Een speciale laag over het scherm zorgt voor anti-reflectie. Aan de buitenkant bevindt zich een extern display waarmee je niet alleen de notificaties terug kunt vinden, maar bijvoorbeeld ook je Spotify kunt bedienen. Niet alleen op een simpel klein schermpje, maar juist op een 3,26 inch groter scherm, dat ook in staat is om visuals te tonen. Dankzij aanpassingen in ColorOS krijg je ook de mogelijkheid om selfies te maken, die je direct op het scherm kunt bekijken.

Oppo wist in de presentatie veel tijd te besteden aan het feit dat er geen opening (gap) zal zijn tussen het scherm als het toestel gesloten is. Volgens het merk heeft een test van TÜV Rheinland laten zien dat het toestel zeker 400.000 keer geopend en gesloten kan worden zonder dat er problemen optreden.

Dankzij de Flexform modus kun je de telefoon gebruiken in een hoek van 45-graden, waardoor je hem bijvoorbeeld handig kunt gebruiken voor het videobellen. De Oppo Find N2 Flip heeft een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens. De fabrikant heeft een samenwerking met Hasselblad, waarvoor samengewerkt is voor de camera. Oppo voorziet de smartphone van tenminste 256GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen. De aandrijving wordt gedaan door een MediaTek Dimensity 9000+ chipset. Oppo levert de telefoon met een 4300 mAh batterij met een laadsnelheid van 44W. Uiteraard wordt de smartphone uitgebracht met Android 13 en de ColorOS 13 skin.

De Oppo Find N2 Flip kan vier Android OS-updates verwachten en voor een periode van vijf jaar aan beveiligingsupdates.

Verkrijgbaarheid

Oppo brengt de Oppo Find N2 Lite wereldwijd uit, ook in Europa. Echter horen Nederland en België vooralsnog niet tot de landen waarin de vouwbare telefoon uit wordt gebracht. Of dit in de toekomst verandert, is niet bekend. De instapper van 8G+256GB komt uit op omgerekend 950 euro (849 Britse pond). Alle specificaties hebben we verzameld op de toestelpagina, welke je kunt vinden via onderstaande button.