‘Vouwbare Oppo Find N2 Flip komt mogelijk tijdens MWC: specs uitgelekt’

Het Mobile World Congress zit er weer aan te komen. We krijgen nu de eerste signalen van telefoons die daar mogelijk aangekondigd gaan worden. Oppo lijkt tijdens de jaarlijkse beurs in Barcelona de nieuwe Oppo Find N2 Flip aan te kondigen. Wat kunnen we verwachten?

Oppo Find N2 Flip

De Oppo Find N2 Flip gaat al even rond in het geruchtencircuit. De nieuwe vouwbare smartphone van Oppo moet de strijd aangaan met de Samsung Galaxy Z Flip 4, die een vergelijkbaar design heeft als de Oppo. In december kwamen de eerste berichten al binnen dat het nieuwe toestel ook uitgebracht zou gaan worden in Europa. Een leaker die vaker informatie deelt uit de smartphonewereld, heeft daarover nu meer informatie.

Volgens ‘Snoopytech’ kunnen we de aankondiging van de Oppo Find N2 Flip mogelijk verwachten tijdens het Mobile World Congress. Het MWC is terug van weggeweest. In 2020 was het Mobile World Congress vanwege corona gecanceld, de editie van 2021 werd verplaatst naar 2021, waar het veel minder interessant werd dan bij andere edities. In 2023 moet Barcelona weer het middelpunt zijn van aankondigingen, al heeft DroidApp al van meerdere fabrikanten vernomen dat zij niet aanwezig zullen zijn met een stand of aankondiging.

Oppo waarschijnlijk dus wel. De fabrikant zal de nieuwe Oppo Find N2 Flip daar naar alle waarschijnlijkheid aankondigen. Samen met deze informatie, weten we ook de specificaties van de telefoon. Net als de Flip 4 is het toestel voorzien van een clamshell-behuizing. Hierin zit een 6,8 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Aan de buitenkant zit een 3,26 AMOLED-scherm met een resolutie van 720 x 382 pixels. Hier is ruimte voor notificaties, maar ook voor andere zaken. De Oppo Find N2 Flip krijgt een MediaTek Dimensity 9000+ chipset mee, samen met 8/16GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB.

De Oppo Find N2 Flip wordt verder voorzien van ondersteuning voor 5G en krijgt een 4300 mAh, met 44W opladen. Duidelijk is dat we een dual-camera terug gaan zien, met een lens van 50 megapixel en een 8 megapixel lens, mogelijk is die laatste voor de groothoek. De selfie-cam heeft een 32 megapixel lens gekregen. Natuurlijk is er ook Android 13 met ColorOS 13. In februari zullen we naar verwachting alles te horen krijgen over de Oppo Find N2 Flip. DroidApp zal ook afreizen naar Barcelona voor het Mobile World Congress, dus we houden je uiteraard op de hoogte!