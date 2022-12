Oppo komt met nieuwe vouwbare Find N2 Flip naar Europa

Oppo heeft bekend gemaakt dat het de nieuwe Find N2 Flip uit gaat brengen in Nederland. De fabrikant zal hierover begin volgend jaar meer informatie uit de doeken doen, maar er is al aardig wat bekend.

Oppo Find N2 Flip voor Europa

Oppo heeft al een vouwbare smartphone in het portfolio, de Find N, welke je opent als boek. Het merk komt binnenkort met de Oppo Find N2 Flip, welke je zoals de naam al aangeeft, openklapt. Het design is hierbij vergelijkbaar met dat van de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Motorola Razr 2022. De nieuwe smartphone van Oppo is hiermee het eerste flip-toestel. Volgens Oppo kunnen we begin volgend jaar de wereldwijde release verwachten. Voor China is de telefoon al wel gepresenteerd.

Aan boord van de Oppo Find N2 Flip is een 6,8 inch 120Hz AMOLED-scherm. Dichtgeklapt is het toestel uitgerust met een 3,62 inch coverdisplay. Dit externe scherm kan gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden. Denk aan het maken van selfies, het lezen van notificaties, het tonen van een QR-code of voor andere zaken. De vouwbare telefoon heeft de nieuwe Dimensity 9000+ chipset van MediaTek.

De camera van de smartphone bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens, samen met een 8 megapixel groothoeklens. Een telelens is er niet op te vinden. De 4300 mAh batterij van de smartphone kan met 44W opgeladen worden. De prijs start in China bij omgerekend 810 euro; een bedrag dat bij release in Europa veel hoger zal liggen, mede door belastingen en toeslagen.

Zoals gezegd zal Oppo het toestel begin volgend jaar breed aankondigen, ook voor veel Europese landen. Mogelijk zit Nederland hier ook bij. Wanneer we de nieuwe flip-telefoon precies kunnen verwachten, is niet bekend gemaakt.