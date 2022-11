‘Oppo Find X6 Pro krijgt drie 50MP-lenzen’

Oppo werkt aan de nieuwe Oppo Find X6-serie. Er is in de afgelopen tijd al het één en ander aan nieuws opgedoken. Nu is er nieuws over de camera van de Oppo Find X6 Pro.

Oppo Find X6 Pro camera

De camera van de Oppo Find X6 Pro krijgt volgens de laatste berichten drie lenzen. Deze drie lenzen zouden elk een resolutie bieden van 50 megapixel, zo wordt duidelijk uit de nieuwe informatie. Oppo zou (net als vrijwel alle fabrikanten) gebruik maken van de lenzen van Sony.

De hoofdsensor zou een 1-inch IMX989 sensor zijn van Sony. Dit is een zogenaamde 7P-lens met optische beeldstabilisatie. De tweede lens is een 50MP IMX890 groothoeklens met optische beeldstabilisatie. Tot slot is er een telelens aanwezig met 2,7x optische zoom en optische beeldstabilisatie. Het is de verwachting dat Oppo ook een ToF-sensor toevoegt; deze helpt bij het vastleggen van diepte.

De camera van de Oppo Find X5

Volgens eerdere berichten zou Oppo de telefoon voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 processor. Het standaard model zou een Gen 1-chip krijgen. Oppo zal net als bij het vorige model samenwerken met Hasselblad voor de camera.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Oppo de nieuwe Find X6 zal aankondigen, maar we verwachten die in de komende maanden.

