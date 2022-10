Oppo Find X6 cameramodule verschijnt op schets en concept

Er is nieuws over de nieuwe Oppo Find X6. De high-end smartphone die volgend jaar verwacht wordt, komt in het nieuws met de cameramodule die het toestel vermoedelijk krijgt. Dat is namelijk een grote.

Cameramodule Find X6

De Oppo Find X6 en Find X6 Pro worden begin volgend jaar verwacht, en her en der is er al wat nieuws over de nieuwe smartphones verschenen. Dat is nu ook het geval, en krijgen we meer te zien van de cameramodule die Oppo vermoedelijk plaatst op zowel het standaard model als de Pro-versie.

Op schetsen zien we een grote cirkelvormige cameramodule, waarbij het lijkt alsof het merk de inspiratie bij Xiaomi en Huawei heeft gehaald. De Find X6 zal op de markt komen met een 50MP hoofdcamera, 50MP groothoeklens en een 32MP telelens, zo melden de geruchten. De Find X6 Pro krijgt vermoedelijk een drietal 50MP lenzen voor de hoofd-, groothoek en telelens. Tevens wordt verwacht dat het Pro-model een Snapdragon 8 Gen 2 krijgt, terwijl de reguliere versie de Snapdragon 8+ Gen 1 meekrijgt.

Op basis van de schetsen zijn ook concepten verschenen. Onderstaande foto laat een voorbeeld zien van hoe de telefoon er mogelijk uit komt te zien.

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro