OnePlus en Oppo voegen handige privacy-functie toe aan eigen skin

De eigen skins van OnePlus en Oppo krijgen een handige toevoeging. In OxygenOS en ColorOS komen namelijk handige tools beschikbaar die je kunt gebruiken bij screenshots.

Privacy-tool voor screenshots

Uit nieuwe informatie komt naar voren dat met de komst van Android 13, verbeteringen klaarstaan voor OxygenOS van OnePlus en ColorOS van Oppo. Beide skins leunen erg op elkaar en krijgen nu dan ook samen een nieuwe functie. Deze richt zich specifiek op de privacy en kan in verschillende omstandigheden van pas komen.

Android 13 zelf krijgt namelijk al handige nieuwe verbeteringen voor de privacy, de twee fabrikanten doen hier nog een schepje bovenop. Met de nieuwe privacy-tools heb je de mogelijkheid om bepaalde bewerkingen door te voeren op screenshots. Lang niet altijd is het wenselijk dat bij gemaakte screenshots, de profielfoto’s en namen zichtbaar zijn. Daar hebben OnePlus en Oppo nu samen iets op bedacht.

Screenshot maken

Wanneer je nu een screenshot maakt kun je die eventueel zelf bewerken om bepaalde gevoelige gegevens te verbergen. De nieuwe tool moet deze gegevens automatisch gaan herkennen. Zaken zoals namen en profielfoto’s worden hierdoor automatisch vaag gemaakt. Wel werkt volgens de informatie die nu beschikbaar is, het alleen bij screenshots die gemaakt zijn in Facebook Messenger en WhatsApp. Wel lijkt het soms ook bij andere apps te werken. Het is altijd handig om zelf ook nog even te checken of de tool alle zaken juist heeft vervaagd.

Op dit moment wordt voor verschillende modellen de nieuwe Android 13-laag getest. Bij de definitieve update zullen we de functionaliteit vermoedelijk gaan zien.