‘Nieuwe Oppo Find X6 Pro krijgt Snapdragon 8 Gen 2, Find X6 de 8+ Gen 1’

Er is nieuws over de nieuwe high-end smartphones van Oppo. De Find X6-serie is nu in het nieuws, waarbij het gaat over de chipset van de twee toestellen.

Oppo Find X6 (Pro) processor

We verwachten in februari twee nieuwe smartphones van Oppo. Het merk kondigde in die maand dit jaar de Find X5-serie aan, in 2023 moeten de ogen gericht zijn op de Oppo Find X6-serie, die naar het schijnt in ieder geval uit de Find X6 en de Find X6 Pro zal bestaan.

Het meest uitgebreide model, de Oppo Find X6 Pro krijgt naar verwachting de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Deze processor is nog niet aangekondigd door het bedrijf, maar volgens geruchten zijn verschillende fabrikanten er al mee bezig. Voor de Oppo Find X6 zou de Chinese fabrikant gekozen hebben voor de Snapdragon 8+ Gen 1, dat momenteel de nieuwste high-end chipset is van het bedrijf.

Verwacht wordt dat de Pro een 2K-scherm krijgt, en dus met een Quad-HD+ resolutie. Verder zal de camera een 1-inch sensor voor een nog betere lichtopbrengst. Daarbij zal de MariSilicon cameratechniek toegepast worden bij de nieuwe Find X6-serie en komen ze met een Hasselblad-camera. In de komende tijd verwachten we meer informatie over de Oppo-modellen.