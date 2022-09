Oppo Pad Air is eerste tablet van het bedrijf voor Europa

Oppo heeft haar eerste tablet gepresenteerd voor de Europese markt. We kunnen de Oppo Pad Air in ons land verwachten. Wat heeft de tablet van het merk te bieden en wat gaat de Pad Air kosten?

Oppo Pad Air naar Nederland

Met de nieuwe aankondiging van Oppo is niet alleen de Oppo Reno 8-serie aangekondigd, ook de Oppo Pad Air heeft zijn Europese debuut gekregen. Het is de eerste tablet van het bedrijf en kenmerkt zich door een mooi ontwerp, waarbij gebruik gemaakt wordt van tweekleurig metaal. Dankzij de 3D-textuur met groeven heb je goede grip op de tablet. Met een dikte van 6,94 millimeter is het apparaat ook nog lekker dun gebleven.

De Oppo Pad Air is voorzien van een Snapdragon 680 processor van Qualcomm en heeft een 10,36 inch 2K-beeldscherm meegekregen. Er is een 7100 mAh batterij in de tablet te vinden. Over de Android-laag is het eigen ColorOS for Pad toegevoegd. Deze ColorOS uitvoering is speciaal afgestemd op het gebruik op een tablet. Je kun verschillende gestures gebruiken, zoals een gesplitst scherm met twee vingers, of met vier vingers een zwevend venster tevoorschijn toveren. Daarnaast is er een handige zijbalk en kan via Oppo Connect het klembord uitgewisseld worden, net als bestanden met een ander Oppo-apparaat.

Oppo brengt de Oppo Pad Air op de markt voor 279 euro (4GB+64GB) en 329 euro (4GB+128GB). De uitlevering start vanaf nu, maar het kan even duren totdat hij breed verkrijgbaar is. Hij moet onder andere verkrijgbaar zijn bij Bol.com en MediaMarkt.