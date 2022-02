Oppo Pad uitgelekt: foto’s en specs

Er is nieuws over de eerste tablet van Oppo. Op 24 februari krijgen we vermoedelijk naast de Find X5-serie ook de Oppo Pad te zien. Wat weten we over het nieuwe apparaat?

Oppo Pad

Een promotieafbeelding van de nieuwe Oppo Pad is uitgelekt. De foto toont de eerste tablet van de fabrikant, met een verwijzing naar de datum 24 februari. Op die dag presenteert het merk ook de nieuwe Oppo Find X5-serie, waar bij de Find X5 Pro in ieder geval samengewerkt wordt met Hasselblad voor de camera.

De Oppo Pad zal uitgebracht worden in een zwarte en paarsachtige kleur. Aan de achterkant krijgt de tablet een enkele camera, vermoedelijk eentje van 13 megapixel. Er wordt gesproken over een 10,95 inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en 120Hz verversingssnelheid. De tablet krijgt een Snapdragon 870 chipset en een 8360 mAh accu. Verder zien we een stylus, USB-C poort en Dolby Atmos quad-speakers. Of de tablet naar Europa komt is nu niet bekend, wel moet deze extra goed overweg kunnen met andere Oppo apparaten.