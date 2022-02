‘Gezamenlijke nieuwe skin van OnePlus en Oppo komt pas later dit jaar’

Het lijkt erop dat OnePlus en Oppo nog niet helemaal klaar zijn met de gezamenlijke skin die over Android zal komen te liggen. ColorOS van Oppo en OxygenOS van OnePlus zouden samengevoegd worden tot één, maar dit gaat langer dan verwacht.

OxygenOS en ColorOS gaan samen

Het is al even bekend dat OnePlus en Oppo haar eigen skin gaan samenvoegen tot één gezamenlijke skin. De handige functies van ColorOS moet met de overzichtelijkheid van OxygenOS combineren. Nieuwe geruchten melden echter dat het samensmelten van de skins vertraging op loopt. Het zou zelfs zo zijn dat de OnePlus 10 Pro in Europa uitgebracht wordt met OxygenOS 12 en niet met het samengevoegde OS, dat oorspronkelijk de planning geweest zou zijn. Volgens een tipgever is het nieuwe laagje uitgesteld tot de tweede helft van 2022. De kans is daarbij aanwezig dat er een nieuw OnePlus-product komt met deze nieuwe skin.

Naar verluidt zou de nieuwe skin, die officieel nog steeds geen eigen naam heeft, gebaseerd zijn op Android 13. Hij wordt dus zeker niet voor de zomer verwacht. Vorige week werd vrij onverwacht de eerste preview van Android 13 gedeeld. De samensmelting van OxygenOS met ColorOS roept niet bij iedereen blije reacties op. Voor velen is OxygenOS de reden om te kiezen voor een OnePlus-smartphone. Het is te hopen dat dat gevoel vastgehouden wordt bij de fusie met het ColorOS van Oppo.

