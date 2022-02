‘H₂OOS wordt nieuwe naam van opvolger OnePlus’ OxygenOS’

Eerder ging al het bericht rond dat OnePlus en Oppo hun skin samen gaan voegen. Niet ColorOS of OxygenOS zal als naam gebruikt gaan worden, maar H₂OOS.

H₂OOS

Er is nieuws over de opvolger van OxygenOS. Eerder werd al duidelijk dat het huidige OxygenOS in een nieuw jasje gestoken gaat worden, waarbij samengewerkt wordt met Oppo. Beide bedrijven horen bij hetzelfde moederbedrijf. Oppo heeft meer vinger in de pap gekregen en nu worden OxygenOS en ColorOS gecombineerd.

Uit nieuwe informatie van een leaker komt naar voren dat er ook een nieuwe naam gehanteerd zal worden. H₂OOS moet deze naam worden. Hiermee blijft de fabrikant in de scheikunde-termen. Hierbij is H₂O de chemische naam voor water. In China heet het nu nog HydrogenOS.

De aanwijzing voor de naam is opgedoken in het handelsregister. Interessant detail; in 2015 is deze naam ook al een keer ingediend, al is het mogelijk dat OnePlus nu wel serieus iets ermee van plan is.