OnePlus 2.0 aangekondigd: OxygenOS en Oppo ColorOS worden samengevoegd

OnePlus slaat een nieuwe weg in. De fabrikant kondigde eerder al een vergaande samenwerking aan met Oppo en lijkt nu nog verder naar Oppo toe te trekken. De fabrikant heeft het nu echt over het samenvoegen van de skins OxygenOS en ColorOS.

OxygenOS en Color OS worden één

Pete Lau, de CEO van OnePlus heeft bekend gemaakt dat OnePlus een nieuwe weg in zal slaan. De vernieuwingen die dat met zich meebrengt, maken deel uit van OnePlus 2.0, zoals de Chinese fabrikant het noemt. De integratie met Oppo was er al, maar zal nu alleen maar hechter worden. In juni van dit jaar werd bekend dat er intensiever samengewerkt zal worden, maar dat later ook zorgen ontstonden over het voortbestaan van OxygenOS. Die zorgen zouden nu zomaar eens terecht kunnen zijn.

Het plan OnePlus 2.0 wordt uitvoerig uitgewerkt door Pete Lau van OnePlus. Bekend wordt dat de softwareteams van zowel Oppo als van OnePlus nog nauwer gaan samenwerken, en er één nieuwe schil komt voor over Android. Volgens de fabrikant combineert deze het beste van OxygenOS en ColorOS. ‘Het moet het snelle en lichte OxygenOS combineren met het betrouwbare ColorOS, dat tevens rijk aan functies is’. Door één schil te gebruiken moet het uitrollen van (beveiligings-) updates sneller verlopen. Volgens Pete Lau kan de nieuwe skin het beste bieden voor haar gebruikers en het DNA van OxygenOS zal behouden. Ook blijft het voor de technische gebruikers mogelijk om met de bootloader aan de slag te gaan; deze blijft ontgrendeld.

Begin 2022 zal er een nieuwe OnePlus smartphone uitgebracht worden in het high-end segment. Deze zal voorzien zijn van het nieuwe OS, dat overigens nog geen definitieve naam meegekregen lijkt te hebben. Samen met de update naar Android 12 zullen de verschillende toestellen van OnePlus (en Oppo) bijgewerkt worden met de nieuwe skin. Op een later moment worden hier meer details over gedeeld. Helaas ontbreken nog beelden van de nieuwe skin.

Toestellen

Verder benadrukt Pete Lau dat de meer betaalbare productcategorieën meer lokaal worden uitgebracht. Dit zien we bijvoorbeeld nu al met de Nord N200 en de 9R, die niet overal te koop zijn. De premium en ultra-premium modellen worden wereldwijd aangeboden. Verder zal er een nog bredere focus komen op fotografie, met de beste camera in de vlaggenschipserie. Op drie specifieke gebieden wil de fabrikant de focus leggen;

Creating a great and burdenless user experience at the very fundamental level.

Continuing to focus on improving color performance together with Hasselblad, the industry-leader in color, as well as with customized sensor and lenses.

Investing in the research and development of a range of new and improved technologies that will take the camera experience to new heights for our users.

Zodra er meer informatie is over het nieuwe ColorOS en OxygenOS, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!