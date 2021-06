Uitgelekte memo: OnePlus wordt dochter van Oppo – zorgen over OxygenOS

OnePlus en Oppo behoren tot hetzelfde moederbedrijf. Vorige week werd bekend dat de twee fabrikanten nog intensiever gaan samenwerken. Nu is er een ander opvallend nieuwtje. In een interne memo gaat de samenwerking veel verder en maken gebruikers zich zorgen over het voortbestaan van OxygenOS.

Interne memo over Oppo en OnePlus

OnePlus en Oppo gaan intensiever samenwerken, zo bleek vorige week uit een verklaring van Pete Lau, de CEO van OnePlus. Dit zal onder andere een positief effect hebben op de updates die uitgerold worden, zo stelde Lau. Daarbij kan op meer vlakken efficiënter gewerkt worden en van elkaars’ kennis gebruik gemaakt worden. Volgens Lau zou OnePlus onafhankelijk blijven opereren. Nu is er echter een ander interessant nieuwtje. Het gaat over een interne memo binnen OnePlus, die naar buiten is gebracht door leaker Evan Blass.

Lau bevestigde in het eerdere nieuws dat OxygenOS de skin zal blijven voor OnePlus-toestellen buiten China. In China werd eerder HydrogenOS gebruikt (een aangepaste versie van OxygenOS) maar sinds enige tijd werkt het bedrijf met ColorOS. Dit is de skin die Oppo toepast op haar toestellen. Gebruikers hebben hun zorgen geuit over de toekomst van OxygenOS. Zou uiteindelijk hier ook OxygenOS vervangen worden door ColorOS? Dat lijkt dus niet het geval, maar meer is er niet over gezegd. In de interne memo staat nu wel dat het personeel het advies krijgt om geen vragen te beantwoorden over het besturingssysteem of over ColorOS. Gebruikers worden in het advies verwezen naar de officiële kanalen.

In de memo wordt verder duidelijk dat de samenwerking verdergaat dan aanvankelijk werd gedacht na het horen van de eerdere verklaring van Lau. Oppo zal namelijk boven OnePlus gaan staan. In feite wordt OnePlus daarmee een dochtermerk van Oppo. Wat hiervoor de reden is, is niet duidelijk. Pete Lau is productmanager bij Oppo en tevens oprichter van OnePlus, dat zal zo blijven. Duidelijk wordt wel uit de memo dat OnePlus als eigen merk blijft opereren. Of dit in de toekomst wel gaat veranderen is niet bekend.

