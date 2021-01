Nokia, OnePlus, Oppo en andere merken komen met betaalbare 5G-smartphone

Interessant nieuws van verschillende fabrikanten. Onder andere Nokia, OnePlus en Oppo stellen dat zij komen met een betaalbare 5G-smartphone. De nieuwe Snapdragon 480 maakt dit mogelijk.

Betaalbare 5G-smartphone op komst

Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 480 chipset aangekondigd. Dit is de goedkoopste processor die toegang geeft tot het 5G-netwerk. In de komende maanden komen de eerste fabrikanten met een toestel die deze chipset mee heeft gekregen. Onder andere OnePlus, Nokia en Vivo hebben bevestigd dat ze werken aan een betaalbare smartphone die toegang gaat bieden tot het 5G-netwerk. Een prijs is overigens nog niet bekend, maar de goedkoopste is momenteel de Xiaomi Mi 10T Lite, die heeft een prijs van rond de 300 euro. We vermoeden dat de Snapdragon 480-chipset toestellen hier onder zullen zitten.

De OnePlus Nord N10 is de goedkoopste 5G-telefoon van de fabrikant

Welke toestellen er precies aan zitten te komen is evenmin onduidelijk. De processor zelf biedt ondersteuning voor WiFi 6 en een Full-HD scherm (maximaal 2520 x 1080 pixels) met 120Hz verversingssnelheid of HD-scherm met 90Hz. Daarnaast kan de smartphone met deze processor over maximaal een triple-camera beschikken met 13 megapixel.

De goedkoopste OnePlus-smartphone met 5G is op dit moment de OnePlus Nord N10, die we eerder hebben besproken in een uitgebreide review. Daarnaast heeft Nokia de Nokia 8.3 5G.\

