Qualcomm presenteert nieuwe high-end processor: Snapdragon 888

Verschillende fabrikanten hebben bekend gemaakt dat ze de allernieuwste chipset van Qualcomm in hun toestellen gaan gebruiken. Het is de Snapdragon 888 processor, waarover we nu meer informatie krijgen.

Snapdragon 888

Qualcomm heeft de Snapdragon 888 aangekondigd. Het is hiermee de opvolger van de Snapdragon 865(+) dat tot nu toe de high-end chipset was. De chipset is voorzien van een geïntegreerd 5G-modem en heeft een Kryo 680 cpu met acht cores. Allereerst is er er de hoofd-core met een rekensnelheid van 2.84GHz. Verder vinden we vier cores die zich op de efficiëntie van het energieverbruik richten (1,8GHz) en nog drie andere cores (2,42 GHz). De Snapdragon 888 is gebakken op een 5nm procedé van Samsung.

De nieuwe chipset moet op alle gebieden beter zijn. Het kan onder andere drie cameralenzen tegelijkertijd in 4K-video met HDR kunnen laten filmen. Tevens kunnen de drie sensoren tegelijkertijd gebruikt worden voor het vastleggen van foto’s. Er is uitgebreide ondersteuning voor netwerken, net als verschillende technische hoogstandjes. Deze vinden we terug in beveiligingsmogelijkheden, AI, connectiviteit en Quick Charge 5. Deze kan snelheden aan van meer dan 100 watt.

Verschillende fabrikanten hebben al bekend gemaakt dat zij een (high-) end smartphone uit gaan brengen met een Snapdragon 888. We zullen de chipset terug gaan zien in toestellen van Motorola, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Asus en verschillende andere merken.