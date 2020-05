Qualcomm presenteert Snapdragon 768G processor voor mid-end devices

Chipfabrikant Qualcomm heeft een nieuwe chipset aangekondigd; de Snapdragon 768G. Deze processor volgt de eerder uitgebrachte Snapdragon 765G chipset op.

Snapdragon 768G

Er komt een nieuwe processor voor mid-end toestellen. Nu zien we al veel smartphones met een Snapdragon 765G chipset, maar die krijgt een opvolger. Qualcomm heeft het doek van de Snapdragon 768G gehaald. Volgens de maker van de chip is deze SoC pin- en software-compatibel met de voorganger, waardoor fabrikanten de 765G chip gemakkelijk zouden kunnen vervangen door een 768G chip.

Op dit moment is niet bekend of fabrikanten hiervoor al hebben gekozen, dit zal in de toekomst duidelijk worden. De eerste smartphone met een Snapdragon 768G chipset is de Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition, welke hier niet uitgebracht wordt. De Snapdragon 768G is gebakken op 7nm en beschikt over overgeklokte Kryo 475 CPU-kernen met een maximale kloksnelheid van 2,8GHz. Volgens de chipfabrikant is de Adreno 620 GPU snelheid ook met 15 procent gestegen.

De nieuwe Snapdragon 768G chipset kan overweg met het 5G-netwerk en biedt tevens ondersteuning voor 120Hz beeldschermen. In de komende maanden zullen we naar verwachting meerdere toestellen gaan zien met deze processor. De huidige Snapdragon 765G zien we namelijk ook al in veel wat duurdere mid-end toestellen terug.