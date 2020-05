LG Velvet officieel aangekondigd: alle details op een rij

LG heeft haar nieuwste smartphone gepresenteerd, voorzien van het compleet nieuwe design, 5G en prima specificaties. Wat kunnen we van de nieuwe LG Velvet verwachten?

LG Velvet aangekondigd

Het is eindelijk zover; we komen alles te weten over de nieuwe LG Velvet. De nieuwe smartphone kwam in de afgelopen weken al vaak in het nieuws, omdat LG zelf alvast wat details uit de doeken heeft gedaan. LG heeft vermoedelijk zelf ook ingezien dat het een nieuwe weg in moet slaan. Daarom kiest de fabrikant voor een heel nieuw design voor het toestel.

Het merk kiest voor een ontwerp dat geïnspireerd moet zijn op de natuur. Wat daar het meest naar wijst is de cameramodule, die de vorm aanneemt van regendruppels. Daarnaast kan deze LG Velvet overweg met de optionele Dual Screen-accessoire en een stylus. Uiteraard wordt de LG Velvet geleverd met Android 10.

De LG Velvet krijgt een 6,8 inch P-OLED beeldscherm met een Full-HD+ resolutie en een beeldverhouding van 20.5:9. Er is gekozen voor een scherm dat doorloopt aan de zijkanten, stereo-speakers en een metalen frame. Bovenin het scherm zit een notch met een 16 megapixel front-camera.

De cameramodule bestaat uit een triple-camera. Als eerst is er de 48 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een 8 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel dieptecamera. Ook het filmen is verbeterd. Zo kun je een zogenaamde ASMR-video maken met zachte geluiden en is er Voice Out Focus. Met die laatste functie kun je storende achtergrondgeluiden filteren.

Verder krijgt het toestel ondersteuning voor 5G en is er een Snapdragon 765 chipset van Qualcomm. De 4300 mAh accu houdt de boel draaiende, opladen kan met een snelheid van 30W, of draadloos met 10W. De Velvet krijgt 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart.

LG brengt de Velvet uit in de kleuren White, Green, Gray en Illusion Sunset. We verwachten het toestel in Nederland, maar een officiële bevestiging hebben we daar nog niet van gehad. Het toestel is op dit moment enkel nog in Zuid-Korea aangekondigd. Daar verschijnt het toestel voor omgerekend 699 euro.