LG Velvet duikt op in renders: aankondiging op 7 mei

LG heeft meer van zich laten horen over de nieuwe smartphone van het bedrijf. De LG Velvet zien we op renders en de aankondiging is volgende week al.

LG Velvet

De LG Velvet wordt naar verwachting op 7 mei aangekondigd. De fabrikant heeft eerder al het design toegelicht, en nu zien we renders van het nieuwe toestel. De camera-opstelling is geïnspireerd op de regen en het beeldscherm loopt door aan de zijkant.

We zien nu een video waarin LG aangeeft dat het op 7 mei een aankondiging zal houden van de LG Velvet. De telefoon moet beschikbaar komen in de kleuren Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green en Illusion Sunset. Daarbij zou de LG Velvet ondersteuning krijgen voor LG’s Dual Screen cover.

Alle details zullen we over een ruime week te horen krijgen. Er gaan geruchten dat het toestel niet de nieuwe high-end smartphone wordt en dat dit toestel een Snapdragon 765 processor meekrijgt. Of dit allemaal klopt, lees je natuurlijk ook op DroidApp als er meer bekend is.