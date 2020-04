LG Velvet wordt nieuwste smartphone: nieuwe naam en fris design

LG kiest ervoor om het design van de smartphoneserie te upgraden. We zien de nieuwe designstijl die volgens LG visuele elegantie met tactiele perfectie uitstraalt. In de schetsen doet de fabrikant vast een boekje open.

Nieuwe designstijl bij LG

LG heeft schetsen gedeeld van een nieuwe ontwerpstijl die het wil gaan toepassen bij smartphones. Daarbij zien we gelijk wat we van de nieuwe smartphone van LG kunnen verwachten. Het ligt voor de hand dat we deze stijl dan in de toekomst ook bij andere smartphones kunnen gaan zien. Volgens de Koreaanse fabrikant is de minimalistische ontwerptaal een knipoog naar de natuurlijke wereld. Tevens stelt LG dat het met het design echt een voordeel biedt ten opzichte van de concurrentie.

Wat maakt de designstijl van LG dan zo bijzonder? LG schrijft alvast de ideeën uit die het heeft voor de nieuwe smartphone. LG benoemt dat het niet de bekende camerabobbel gebruikt in vierkante opstelling. In de linkerbovenhoek van de LG zitten drie camera’s en een LED-flitser; in volgorde op maat welke steeds verder afloopt. Dit moet volgens LG op vallende regendruppels lijken. De hoofdcamera zal iets uitsteken, de andere twee lenzen liggen onder het glas.

LG benoemt verder het ‘3D Arc Design’, waarbij het gaat om de doorlopende schermranden. Hoewel LG het een fancy naam geeft, zien we dit al sinds jaar en dag terug bij smartphones. Denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 en de Huawei P40. Wel is het voor LG een nieuwe techniek. Volgens LG is het niet alleen mooier en prettiger voor het oog, maar ook aangenamer om aan te raken.

LG Velvet

Deze beelden geven een goede eerste indruk van wat we van LG kunnen verwachten. Er blijven nog wel wat vraagtekens zijn. Volgens geruchten zou LG op 15 mei een nieuwe smartphone willen presenteren. Mogelijk is dit een mid-end device met een Snapdragon 765 processor. De high-end smartphone zou niet meer in de G-serie uitgebracht worden, waardoor we naar verwachting geen LG G9 hoeven te verwachten. LG spreekt zelf over de naam LG Velvet. Dit wordt dus de nieuwe naam van de smartphone.