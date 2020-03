‘LG G9 ThinQ wordt geen high-end smartphone’: specs opgedoken

Er gaan al enige tijd berichten rond over de nieuwe LG G9 ThinQ. Echter lijkt het erop dat de telefoon geen high-end smartphone wordt, maar een mid-end device.

LG G9 geen high-end?

LG maakt high-end smartphones in twee modellijnen uit; de G-serie en de nog meer geavanceerde V-serie. Hier lijkt echter verandering in te komen. De fabrikant is achter de schermen bezig met het ontwikkelen van de nieuwe LG G9 ThinQ, waarbij iedereen er wel vanuit ging dat dit de opvolger van de LG G8 zou zijn. Dit komt mogelijk toch net wat anders te liggen.

Uit nieuwe informatie lijkt het erop dat de LG G9 ThinQ geen high-end smartphone wordt. Geen nieuw vlaggenschip, maar een toestel welke geplaatst zal worden in het mid-end segment. Zo zal er een Snapdragon 765G processor aanwezig zijn, in plaats van een high-end Snapdragon 865. Ook bij de onlangs aangekondigde LG V60 ThinQ zagen we wat compromissen die genomen zijn. Zo is er geen QHD+ resolutie en is het scherm niet voorzien van hoogstandjes zoals een verversingssnelheid die uitkomt op 90 of 120Hz. Ook bleef het bij de camera bij twee lenzen.

Als de berichten kloppen wordt de nieuwe LG G9 ThinQ binnen enkele weken aangekondigd. Naar verluidt zou het ontwerp bijna gelijk zijn aan die van de V60. Zo zal de telefoon een notch krijgen, een dual-camera achterop en een 3,5 millimeter aansluiting. Eerder waren al renders uitgelekt van het toestel.

