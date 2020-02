LG V60 ThinQ met dual-screen en 5G aangekondigd

Het Mobile World Congress werd afgezegd en dus gingen fabrikanten op zoek naar alternatieven. LG heeft zojuist de LG V60 ThinQ aangekondigd, een nieuwe smartphone met dual-screen en ondersteuning voor 5G.

LG V60 aangekondigd

De Koreaanse fabrikant LG heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. We vermoeden dat de release gepland stond tijdens deze editie van het Mobile World Congress, maar voordat dit officieel afgezegd werd, trok LG zelf zich al terug. We zagen eerder al de nieuwe K 2020-serie, en nu is daar de LG V60 ThinQ.

Net als de LG G8xheeft de V60 een dubbel scherm. Dit scherm zit eigenlijk vast aan het hoesje waar je de telefoon in kunt plaatsen. Standaard heeft het toestel dus niet een tweede beeldscherm. De smartphone is voorzien van een Snapdragon 865 chipset, de nieuwste processor van Qualcomm. Daarbij is de LG V60 uitgerust met 5G-ondersteuning en een flinke accu; 5000 mAh.

Aan de voorzijde heeft de LG V60 ThinQ een 6,8 inch Full-HD+ OLED-beeldscherm met een resolutie van 20.5:9 beeldverhouding. In de notch zit een 10MP front-camera. Achterop is een 64MP hoofdcamera te vinden, samen met een 13MP groothoeklens. LG spreekt over de Z Camera, waarbij naast een ToF sensor nog een sensor geplaatst is voor de beste beeldkwaliteit. Met de LG V60 ThinQ kun je ook in 8K filmen.

LG heeft de smartphone uitgerust met Android 10, samen met de eigen LG UX 9.0 skin. Er is verder een in-display vingerafdrukscanner, IP68 certificering, een FM-radio, 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. De 5000 mAh accu biedt ondersteuning voor Quick Charge 4+ en kan ook draadloos worden opgeladen.

Dual Screen

Het Dual Screen heeft aan de voorzijde ook nog een extra schermpje. Deze heeft een grootte van 2,1 inch en toont belangrijke informatie in één oogopslag. Daarbij heeft het een geribbelde achterkant waardoor het zorgt voor een betere grip. Het dubbele scherm moet gamen nog leuker en multitasking makkelijker maken.

Verkrijgbaarheid

LG brengt de LG V60 ThinQ ook uit in Nederland. Vanaf begin maart is hij exclusief te pre-orderen bij KPN. In mei moet de smartphone zijn debuut maken in Nederland. Een prijs is helaas nog niet bekend gemaakt, maar 5G-smartphones zijn doorgaans nog vrij aan de prijs. Sony presenteerde onlangs haar Sony Xperia 1 II high-end smartphone. De prijs daarvan kwam uit op 1199 euro.