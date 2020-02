LG V60 ThinQ laat zich zien in foto’s; krijgt enorme accu

LG zal dit jaar in ieder geval twee nieuwe smartphones presenteren. De fabrikant komt met de LG G9 en de LG V60 ThinQ. Over die laatste krijgen we nu meer informatie.

Details over LG V60

De LG V60 ThinQ moet de huidige LG V50 ThinQ opvolgen, welke niet in Nederland uitgebracht is. De voorgangers van de V50 zijn dat wel, dus er is wat hoop dat de V60 hier ook verschijnt. Inmiddels komen we wat meer te weten over het nieuwe toestel. Leaker Evan Blass heeft een aantal foto’s gedeeld van de nieuwe smartphone.

Op de eerste foto zien we de plaatsing en verdeling van de microfoons in het toestel. Volgens de foto krijgt de LG V60 ThinQ vier microfoons. Tevens zien we de cameraopstelling waaruit duidelijk wordt dat de smartphone over vier camera’s achterop zal beschikken. Voorop zal de camera in een notch geplaatst worden.

Interessant nieuws is er ook over de batterij van de V60. Evleaks laat in een andere foto zien dat de smartphone uitgerust wordt met een 5000 mAh accu. Daarbij zien we een opening voor de USB-C aansluiting, samen met een 3,5 millimeter poort. De berichten gaan dat de telefoon net als zijn voorganger en de LG G8X ondersteuning krijgt voor Dual-screen. Hiermee kan middels een soort van case een extra scherm aan het toestel toegevoegd worden.

Wanneer we de LG V60 ThinQ kunnen verwachten is nog niet bekend. We hadden hem verwacht tijdens het Mobile World Congress, maar de editie van 2020 gaat niet door.