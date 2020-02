Er zijn drie smartphones toegevoegd aan het portfolio van LG. De Koreaanse fabrikant presenteert de LG K61, K51S en K41. Alle drie de smartphones hebben een quad-camera module meegekregen.

LG met nieuwe K-serie

De LG K-serie is uitgebreid met drie modellen die dit jaar uitgebracht zullen worden. De 2020-modellen hebben elk een quad-camera aan de achterzijde meegekregen. Deze bestaat uit een primaire camera, een groothoeklens, macrolens en een dieptesensor. We hebben de details van de drie verschillende modellen op een rijtje gezet.

LG K61

Chipset: 2.3 GHz Octa-Core

Display: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display

Geheugen: 4GB RAM / 64 or 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Macro / 5MP Depth Sensor Front: 16MP Standard

Batterij: 4,000mAh

Grootte: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

Netwerk: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kleur: Titanium / White / Blue

Andere: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K51S

Chipset: 2.3 GHz Octa-Core

Display: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Geheugen: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor Front: 13MP Standard

Batterij: 4,000mAh

Grootte: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

Netwerk: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kleur: Titanium / Pink / Blue

Andere: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K41S

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Display: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Geheugen: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor Front: 8MP Standard

Batterij: 4,000mAh

Grootte: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

Netwerk: LTE / 3G / 2GConnectivity: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kleur: Titanium / Black / White

Andere: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

Verkrijgbaarheid

LG brengt de toestellen in het tweede kwartaal van 2020 uit in ‘belangrijk geselecteerde markten in Europa’. Het is niet bekend of alle drie de smartphones uitgebracht worden in ons land, of dat LG voor een andere strategie kiest. De prijzen zijn eveneens niet bekend gemaakt door LG. Wel lijkt het erop dat LG met deze nieuwe K-serie volwaardige concurrenten biedt tegen de Galaxy A-serie van Samsung. Echter is er een groot nadeel. Navraag bij LG door DroidApp maakt duidelijk dat alle drie de toestellen niet met Android 10, maar met Android 9 Pie op de markt komen. Zeer gemiste kans.