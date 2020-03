‘LG stopt met ‘G-serie’ en komt met nieuwe naamgeving’

LG zou het over een andere boeg willen gooien met de naamgeving van smartphones. We kennen de G-serie als high-end smartphones, maar daar komt een einde aan, zo blijkt uit berichten.

Geen G-serie meer

De mobiele tak van LG is niet de afdeling waar veel winst wordt gedraaid. Sterker nog, de afdeling draait keer op keer verlies. De aanstelling van een nieuwe directeur eind vorig jaar moet ervoor zorgen dat LG Mobile zwarte cijfers kan schrijven. De uitwerking daarvan moet in de komende tijd zich laten zien. Een Zuid-Koreaans bron meldt nu dat LG af wil stappen van de naamgeving G-serie.

De G-serie is LG’s meest bekende smartphonelijn. Hier werden namelijk de high-end smartphones in uitgebracht. De laatste smartphone die in deze serie is verschenen is de LG G8X, een toestel met dual-screen. Echter verscheen onlangs het bericht dat de LG G9 geen high-end toestel zal worden, maar voorzien wordt van premium mid-end specs. Dat de Zuid-Koreaanse bron nu meldt dat LG een andere naam wil kiezen, is dan een logisch gevolg.

Met de G-serie doet LG al jarenlang zaken. Zo verscheen in 2012 de Optimus G. Het merk brak door met de LG G2, waarbij toetsen aan de achterkant zaten. Toen verdween ook de modelnaam Optimus. De LG G5 was de eerste modulaire smartphone, maar sinds dat model zijn de toestellen uit de G-serie duidelijk minder populair.

Welke naam de toestellen uit de G-serie gaan krijgen is niet bekend. Daarbij is onduidelijk of LG nog doorgaat met de V-serie of alle namen herziet. Onlangs werd wel de LG V60 getoond.

LG V60 ThinQ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend