LG trekt definitief stekker uit software-updates voor smartphones

LG maakte enkele jaren geleden bekend te stoppen met het uitbrengen van smartphones. Dit terwijl er toch een hoop mooie producten van de Koreaanse fabrikant zijn verschenen. Over een paar weken trekt LG ook de stekker uit de servers die gebruikt worden voor de updates.

Geen updates meer voor je LG

LG heeft bekend gemaakt dat het per 30 juni 2025 stopt met het aanbieden van software-updates voor telefoons. Hiermee gaat definitief het smartphoneboek van LG dicht. LG was één van de eerste fabrikanten die Android-telefoons uitbracht, met bijvoorbeeld de LG GW620. Daarbij heeft het merk bijgedragen aan de Nexus-reeks, kwam het met de ThinQ-modellen en de plaatsing van knoppen aan de achterkant, zoals bij de LG G2. De LG G4 viel op door de lederen achterkant en de LG G5 met de modulaire behuizing. Eerder hebben we op DroidApp al een ‘Ode aan LG‘ gepubliceerd, waarbij we terugblikten op al het moois dat LG heeft uitgebracht.

In april 2021 maakte LG Bekend definitief te stoppen met de smartphonetak. De Zuid-Koreaanse fabrikant zag geen mogelijkheden meer in de segmenten en besloot het boek dicht te doen. Destijds werd bekend dat er geen nieuwe telefoons meer zouden verschijnen, maar dat de huidige voorraad toestellen nog beschikbaar bleef voor verkoop. De laatste smartphone die LG uitbracht was de LG Wing.

Is er nog een update beschikbaar voor een LG-toestel, download deze dan voor 30 juni 2025. Daarna is de update-server niet meer te bereiken. Gebruik je nog een LG-smartphone, dan is het sowieso raadzaam te kijken of het toestel nog recent een beveiligingsupdate heeft gekregen. Telefoons die al lange tijd geen update hebben ontvangen, kunnen onveilig zijn in het gebruik.