LG Rollable: toffe video toont smartphone die we niet gaan zien

LG heeft enige tijd geleden de LG Rollable op laten duiken in het nieuws. Deze onwijs vette smartphone zien we nu in levende lijve, in een video.

LG Rollable

De LG Rollable is te zien in een toffe video. Dankzij een Zuid-Koreaanse YouTuber wordt het toestel aan alle kanten uitgelicht, en zien we de werking van dit mooie stukje techniek. De telefoon werd echter nooit uitgebracht. Daarnaast heeft het Koreaanse merk de stekker uit de smartphonetak getrokken en zullen we deze dus Rollable ook nooit gaan zien op de markt.

Aanvankelijk was het idee dat de LG Rollable in 2021 aangekondigd zou worden. Deze oprolbare smartphone werd tijdens de CES in dat jaar nog getoond in een teaser. Tot een officiële aankondiging kwam het echter nooit. De toestellen die al geproduceerd waren, werden verkocht aan medewerkers van LG.

De kans is aanwezig dat een vergelijkbaar ontwerp nog wel uitgebracht wordt door een andere fabrikant, maar tot die tijd moeten we het doen met deze mooie beelden.

Leestip: Een ode aan LG: hoe LG de smartphone groot maakte