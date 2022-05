De vergeten telefoon: LG Shine

We wisselen onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’ af met ‘De vergeten telefoon’. Toestellen die opvielen om hun uiterlijk of hun mogelijkheden. Deze week bespreken we de LG Shine uit 2007, een ongekend populair toestel met unieke eigenschappen. Het was een telefoon en spiegel in één en viel op door het scrollwiel.

LG Shine

LG kan hele mooie telefoons maken, maar niet elke telefoon die de elektronicafabrikant maakt ziet er goed uit. Een paar jaar geleden kwam LG bijvoorbeeld met de G5 op de markt en dit toestel verdiende niet echt de schoonheidsprijs. Dit in tegenstelling tot de LG G6 die LG die het jaar erna op de markt gebracht werd.

In 2007 bracht LG de LG Shine uit. Dit toestel zag er bijzonder goed uit en was dan ook ongekend populair. Dit zogenaamde slider toestel bestond volledig (op het beeldscherm na uiteraard) uit metaal. Het scherm deed ook dienst als spiegel wanneer het scherm uit stond, vandaar de naam “Shine” en had een grootte van 2,25 inch met een resolutie van 240 bij 320 pixels. Onder dit scherm bevond zich een scrollwiel. Hiermee kon je de telefoon bedienen. Het bovenste gedeelte kon je omhoog schuiven, waardoor je toegang kreeg tot het toetsenbord.

De LG Shine beschikte over slechts één camera, een 2MP camera. Deze camera werd gemaakt door Schneider-Kreuznach en beschikte over een LED-flitser en over autofocus. Erg veel foto’s kon je helaas niet maken, het geheugen van de LG Shine was slechts 50 MB. Gelukkig kon dit uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 2 GB.

Op het gebied van internet moest je het doen met een GPRS-verbinding. Een handige functie was de zogenaamde document viewer. Hiermee kon je Word, Excel, PowerPoint en PDF bestanden inzien. De LG Shine had geen radio aan boord, maar kon wel MP3 en MP4 (filmpjes) afspelen. Ook werd Java ondersteund, waardoor er een mogelijkheid was om apps te draaien, maar hier werd niet veel gebruik van gemaakt. Veel meer dan bellen en SMS-en deden we immers niet in 2007.

LG Shine samengevat in 5 punten: