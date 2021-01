LG toont Rollable-smartphone met rolbaar scherm op CES

Tijdens de jaarlijkse evenementenbeurs CES in Las Vegas, heeft LG een opmerkelijke smartphone getoond. De fabrikant liet eerder al weten met een smartphone bezig te zijn, die een rolbaar scherm heeft, daarvan krijgen we nu een voorproefje.

LG met rolbaar scherm

LG is niet vies van wat experimenten. We zagen bijvoorbeeld eerder al de LG Wing, met een draaibaar scherm, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de LG Wing review. De smartphonefabrikant lijkt nu serieus werk te maken van een smartphone met een rolbaar scherm. Naar het schijnt krijgt deze telefoon de naam LG Rollable.

Helaas heeft LG verder geen specificaties of details bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat de smartphone deel uitmaakt van zijn ‘Explorer Project’, waar ook de LG Wing deel van uitmaakte. Het is dus zeker niet uitgesloten dat over een aantal maanden we meer te horen en te zien krijgen van de LG Rollable.

In onderstaande video is de nieuwe rolbare smartphone van Samsung te zien. Scrol hiervoor naar 28 minuten en 26 seconden.