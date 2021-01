Vooruitblik 2021: wat gaat de smartphonemarkt ons brengen?

Het jaar 2020 was een rumoerig jaar, we blikken graag vooruit op het nieuwe jaar. Welke verbeteringen en innovaties kunnen we in 2021 verwachten? DroidApp geeft je een vooruitblik.

Wat brengt 2021?

We hebben weer veel nieuws geschreven in 2020. Dat hebben we voor je samengevat in verschillende artikelen. Denk aan Het beste van DroidApp in 2020, het Android jaaroverzicht 2020 en de 25 beste apps van 2020. Dat jaar ligt nu achter ons en richten we ons op 2021. Wat gaat dit jaar ons brengen op telefoongebied? Waar liggen de innovaties?

Innovatie

Op het gebieden van innovatie verwachten we dat 2021 het jaar wordt waarin we de eerste telefoons zien met een under-display camera. In de afgelopen tijd zijn al meermaals berichten opgedoken van bijvoorbeeld Xiaomi en Samsung hierover. De Galaxy Z Fold 3 zou naar verluidt als eerste Samsung een camera achter het scherm hebben. Deze innovatie verwachten we echter nog niet breed, waardoor je dit naar verwachting alleen in de hele dure toestellen tegen zult komen. Als de techniek wat meer ingeburgerd is, zullen we hem mogelijk wel in de bekende high-end smartphones tegenkomen, maar dat zal nog wel even duren.

Innovatie gaan we mogelijk niet terugzien in de gebruikte materialen in toestellen. Er gaan al berichten dat de nieuwe Galaxy S21 en S21+ gewoon een plastic behuizing krijgen. Dat is een stap achteruit, als je dat vergelijkt met de metalen en glazen en soms zelfs keramische behuizingen van voorgaande modellen.

We hadden het al even over de Galaxy Z Fold 3. Mogelijk zien we dit jaar nog meer vouwbare smartphones. Een voorbeeld daarvan kan zijn; de Samsung Galaxy Z Flip 2. Misschien hebben ook andere merken nog ideeën over een vouwbare telefoon, of wellicht LG weer met opvallende behuizingen zoals we zagen bij de LG Wing. We hebben ook al verschillende berichten langs zien komen over telefoons met een oprolbaar scherm. We achten het niet onmogelijk dat we het eerste (concept)model dit jaar gaan zien.

Of we het innovatie moeten noemen, dat is lastig, maar iets dat zal gaan veranderen is de inhoud van het verkooppakket. Apple heeft er eerder al voor gekozen om nieuwe smartphones niet meer te leveren met een oplader, en naar verwachting volgt Samsung met de Galaxy S21-serie. Bij de aankondiging van de Xiaomi Mi 11 werd ditzelfde duidelijk. Consumenten in China kunnen bij de Mi 11 kiezen uit een pakket zonder, en een pakket met oplader. Een interessante ontwikkeling. Zeker omdat niet iedereen een oplader heeft die de nieuwste hoge snelheden aankan voor het opladen van je toestel. Moeten we dan bij zo’n dure smartphone nog dieper in de buidel tasten om snelladen te kunnen gebruiken, of prijst de fabrikant het toestel al wat voordeliger? We vermoeden het eerste.

Snelladen

In 2021 zal het snel opladen van een smartphone nog meer centraal staan. In 2020 zagen we al de Oppo Find X2-serie en de OnePlus 8T en Xiaomi Mi 10 Ultra met 65W bekabeld snelladen. Er gaan zelfs berichten over 100W snelladen bij Xiaomi. Het scheelt zoveel tijd als je nog de deur uit moet, en je daarvoor flink wat stroom in de accu kunt pompen. We zien bij Motorola inmiddels toestellen met 30W snelladen, net als bij OnePlus.

Samsung zal zelfs bij de Galaxy S21-serie nog vasthouden aan 25W. Dat is al krachtiger dan de 18W oplader bij de S20-serie, maar we hopen hier zeker dit jaar verbetering in te gaan zien. Ditzelfde geldt voor het draadloos laden van smartphones, dat wellicht ook nog sneller moet gaan.

5G

4G is nog lang niet uitgestorven, maar we zullen in 2021 wel nog meer te maken krijgen met 5G. Het staat nog relatief in de kinderschoenen. Pas begin 2022 begint de veiling van de snelle 5G-frequenties. Nu is er weliswaar sneller internet, maar de voordelen zijn op één hand te tellen. Zo schreven we ook in het 5G vraagstuk op DroidApp, waarin we de vraag behandelen of het echt al nuttig is om nu een 5G-toestel aan te schaffen.

We zagen later in het jaar 2020 dat steeds meer fabrikanten goedkopere 5G-toestellen uitbrachten, in het middensegment. Dat zal dit jaar ook verder gaan gebeuren. Onder andere de nieuwe Xiaomi Redmi Note 9-serie zal naar verluidt beschikken over 5G, en ook naar de Benelux komen. Ook andere merken zitten niet stil.

Updates

Wat betreft het uitrollen van updates is er voor de meeste fabrikanten echt werk aan de winkel. Het blijft ronduit belachelijk dat je een toestel van een paar honderd euro koopt en daar slechts één Android-update voor terugkrijgt. Dit zien we terug bij bijvoorbeeld de OnePlus Nord N10 en de vele toestellen van Motorola. Dit moet echt beter en we hopen dat de samenwerking tussen Qualcomm en Google voor 4 jaar OS-updates voor een doorbraak hierin zorgt. Samsung heeft het in ieder geval al beter begrepen. Zij geven in ieder geval de S-serie drie jaar lang Android-updates. Het zou fabrikanten sieren als ze elk duidelijkheid geven over wat we van hun qua updates kunnen verwachten, en dit mag ook allemaal best wat rianter bij verschillende merken.

Huawei en Honor

De situatie rondom Huawei blijft zorgelijk. Voorlopig zijn de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf nog altijd van kracht, en is het onbekend hoe dit in de toekomst eruit zal komen te zien. Gaat Joe Biden de sancties verlichten? Dat is niet bekend. De situatie duurt nu al bijna twee jaar. Huawei zet volop in op de eigen AppGallery, maar kan zich nog altijd niet zo mooi meten als met de Google Play Store. De ambitie is er zeker bij Huawei, maar er is nog een lange weg te gaan. En het is te hopen dat de VS een keer de regels herziet en bijvoorbeeld Google gewoon met Huawei laat samenwerken.

Iets rooskleuriger ziet het eruit voor Honor, dat in 2020 werd overgenomen door een Chinees Consortium. Hierdoor kan het weer zakendoen met verschillende Amerikaanse bedrijven, waaronder dus Google. Zodra de hele overname is afgerond, wil het merk gelijk met aankondigingen komen, zo bevestigde Honor eerder. We zijn benieuwd!

Ander nieuws

In 2020 werd bekend dat het Mobile World Congress van 2021 is uitgesteld naar juni, waar dat eerder altijd in februari werd gehouden. We zijn benieuwd of het dit jaar wel door kan gaan, en of dat ook in de bekende vorm zal gebeuren. Daarnaast is het de vraag of fabrikanten die doorgaans in het voorjaar hun toestellen presenteren, wachten met een aankondiging tot het begin van het jaarlijkse spektakel in Barcelona.

In 2021 zullen we weer verschillende pareltjes gaan zien. Denk aan de Galaxy S21-serie, die op 14 januari verwacht wordt. Maar ook de OnePlus 9-reeks die uit tenminste drie modellen zal bestaan, de Oppo Find X3-serie, nieuwe toestellen van Sony en natuurlijk weer een hoop Xiaomi-devices met verwarrende dubbele namen. Ook Realme is sinds kort (beperkt) actief op de Nederlandse markt en we verwachten ook daarvan wat meer te gaan zien in het komende jaar.

Wij kijken uit naar wat dit jaar ons gaat brengen. Ook dit jaar zullen we ons weer met veel enthousiasme in gaan zetten! Wil je niets missen? Volg ons dan op de verschillende kanalen op Twitter, Facebook, Telegram en Instagram. En de DroidApp App die je via onderstaande button uit de Google Play Store kunt downloaden.