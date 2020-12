HUAWEI AppGallery gebruik wint terrein en komt met eindejaarsacties

Huawei heeft sinds de Amerikaanse ban haar app winkel flink zien groeien en ook gebruikers weten de applicatiewinkel steeds vaker te vinden. Zo kan je de AppGallery niet alleen maar op Huawei toestellen gebruiken!

AppGallery in 2020

De Google Play Store heeft er ook enige tijd over gedaan om een volwaardige applicatiewinkel te worden en ook voor de AppGallery van Huawei lijkt dat niet anders te zijn. Internationaal gelanceerd in 2018 bestaat de winkel nu twee jaar en is de AppGallery in 170 landen bruikbaar. Iedere maand telt Huawei zo’n 5 miljoen nieuwe gebruikers in de Europese Unie boven op de bestaande 26 miljoen actieve gebruikers. Wereldwijd weet de AppGallery zo’n 400 miljoen gebruikers te bereiken.

Ook vind je steeds meer apps van Nederlandse makelij zoals Thuisbezorgd, 9292, Staatsloterij en Basic Fit. Ook de DroidApp App vind je in de AppGallery. Elk jaar worden er 221 miljard downloads gedaan uit de AppGallery waarvan 1,2 miljard uit de EU. Ongeveer 55000 applicaties maken nu al gebruik van Huawei’s eigen “HMS Core” API’s om applicaties betere functionaliteit en ervaring te bieden.

Interview

Natuurlijk willen we meer weten over de HUAWEI AppGallery. Hierom spraken we met Pim Geldens, AppGallery-expert bij Huawei.

Zijn er verbeteringen of nieuwigheden op komst voor gebruikers van de AppGallery?

We zijn bij Huawei constant bezig met het uitbreiden van de AppGallery. In 2021 kunnen onze consumenten nog meer van hun lievelingsapps terugvinden in de AppGallery. Ook is er een dedicated team om de AppGallery verder te optimaliseren. Er zijn zoveel updates en nieuwigheden, ik hou het zelf nauwelijks bij! Daarnaast zijn sindskort ook Petal Maps en HUAWEI Docs uitgerold, die de gebruikerservaring van onze HMS-toestellen nog beter maken en ervoor zorgen dat consumenten geen belangrijke functionaliteiten missen.

Kunnen ontwikkelaars nog nieuwe functies verwachten om hun apps uit te breiden?

De verschillende kits die we beschikbaar stellen om apps te ontwikkelen maken het interessant voor ontwikkelaars om met ons samen te werken. Gezien de AppGallery voor velen nog gezien wordt als the new kid on the block, investeren we veel in projecten om ontwikkelaars te laten zien dat de AppGallery wel degelijk de moeite waard is. Zo hebben we bijvoorbeeld de AppsUp wedstrijd eerder dit jaar georganiseerd, waarmee we ontwikkelaars een extra duwtje in de rug geven om apps te ontwikkelen met onze kits. Ook belonen we hen voor hun harde werk en interessante bijdragen. De verschillende (geld)prijzen, maar ook andere steun die ontwikkelaars kunnen krijgen tijdens het bouwen van hun apps hebben er mede voor gezorgd dat sinds afgelopen september het aantal HMS-apps is verdubbeld.

Waar hoopt de AppGallery eind 2021 te staan?

We investeren enorm in het HMS-optimaliseren van alle apps die voor onze gebruikers belangrijk zijn. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de populairste apps en daar is het merendeel van al lang beschikbaar in onze AppGallery, denk in Nederland bijvoorbeeld aan Thuisbezorgd, 9292, TomTom GO en Tinder. Zelf zien we de HUAWEI AppGallery al als een waardig alternatief, maar eind 2021 hopen we dat de gemiddelde Nederlander dat ook zo ziet, zeker als we in 2021 nog meer lokale en internationaal relevante apps hebben. Daarnaast willen we met de eerder genoemde AppsUp-wedstrijd, maar ook bijvoorbeeld onze App Awards en vele andere projecten, de HUAWEI AppGallery zo interessant mogelijk maken voor ontwikkelaars. En dat lukt gelukkig!

Welke ontwikkelaars en apps zouden jullie graag naar het Huawei platform willen trekken?

Vele bekende apps zijn al beschikbaar in de AppGallery, van Thuisbezorgd tot Tinder en meer. De apps die nog niet te downloaden zijn in de AppGallery, kunnen gebruikers vrijwel altijd vinden via Petal Search, onze eigen zoekmachine. Wel werken we er hard aan om ook de bankierenapps HMS-optimaal te maken. Gelukkig lopen die gesprekken al en verwachten we goed nieuws te kunnen delen in 2021.

Is er de ambitie om de AppGallery voor niet Huawei apparaten verder te promoten, als alternatief voor de Google Play Store.

Op dit moment is de HUAWEI AppGallery onderdeel van ons gehele ecosysteem en willen we vooral aan consumenten het vertrouwen geven dat ze telefoons van Huawei goed kunnen gebruiken. Over onze hardware krijgen we constant complimenten, maar voor velen is het nog niet duidelijk hoeveel we investeren in onze software. Het doel is om uiteindelijk gezien te worden als een volwaardige derde optie die serieus genomen dient te worden, niet slechts een alternatief omdat het niet anders kan.

Feestdagen bij Huawei

Ook bij Huawei zijn eindejaarsacties te vinden in de appwinkel, zo vind je de komende tijd kortingen op allerlei applicaties. Bij je eerste aankoop in AppGallery ontvang je tijdelijk 20 euro exclusieve korting en toegang tot diensten als;

● TomTom GO Navigation: zes maanden gratis toegang

● HUAWEI Music: zes maanden gratis toegang

● Deezer: drie maanden gratis toegang

● HUAWEI Video: drie maanden gratis toegang

● AliExpress: een tegoedbon van vijf euro

● 50GB HUAWEI Mobile Cloud Storage: gratis voor twaalf maanden

Hoe installeer ik de AppGallery?

Het installeren van de HUAWEI AppGallery is heel eenvoudig als je geen Huawei toestel hebt. Want ook zonder een Huawei smartphone of tablet kan je makkelijk je apps downloaden uit de AppGallery.

Ga naar de AppGallery pagina van Huawei. Tik op de rode “Download nu” knop. Er wordt een APK-bestand gedownload. Als je dit nog nooit hebt gedaan ontvang je een waarschuwing dat je een applicatie uit een niet vertrouwde bron gaat installeren. Geef je browser toestemming om deze download te mogen installeren. Vervolgens kan je de AppGallery installeren. Klaar? Nu kun je de AppGallery starten en aan de slag!

Het kan zijn dat wanneer je voor de eerste keer een applicatie installeert in AppGallery dat je net als met je browser toestemming moet verlenen om apps uit een niet vertrouwde bron te installeren. Dit hoef je slechts eenmalig uit te voeren.