Honor deelt plannen: zo snel mogelijk nieuwe smartphone als overname voltooid is

Honor is sinds enkele weken losgeweekt van Huawei. Zo hoopt het onder eigen naam toestellen uit te kunnen brengen, zonder dat het last heeft van de Amerikaanse sancties. Nu deelt het bedrijf enkele plannen over wat we kunnen verwachten.

Honor wil nieuwe smartphone presenteren

Het is alweer enige tijd geleden dat Honor met wat nieuws op de markt kwam. Het lijkt er echter nu op dat we binnenkort weer een aankondiging van de fabrikant kunnen verwachten. Toch is er genoeg gebeurd. Een maand geleden verkocht Huawei Honor definitief aan een Chinees consortium. Huawei is niet langer meer het moederbedrijf omdat het bedrijf last heeft van de sancties vanuit de Verenigde Staten. Dit had ook gevolgen voor Honor; de smartphones van die fabrikant konden ook niet met de Google-diensten geleverd worden.

Binnenkort kan dat zomaar anders zijn, zo meldt de CEO van Honor, die ondanks de overname gewoon op zijn plaats kon blijven zitten, op het Chinese netwerk Weibo. George Zhao meldt dat er nog enkele administratieve procedures afgehandeld moeten worden voor de overname, voordat Honor een onafhankelijk merk is. Wanneer dit is gebeurd, zal er direct een nieuwe smartphone gepresenteerd worden, zo meldt Zhao. Daarbij bedankt de CEO in een open brief alle fans van Honor.

Hoewel er geen namen en rugnummers worden genoemd, lijkt het te gaan om de aankondiging van de nieuwe Honor V40-serie, die mogelijk dan in Europa verschijnt als Honor View 40. De aankondiging van deze reeks wordt begin 2021 verwacht, mogelijk in januari. Of we het toestel ook in ons land gaan zien, dat is nog even afwachten. Natuurlijk zullen we je op DroidApp op de hoogte houden.