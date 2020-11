Realme en Belsimpel gaan samenwerken in Nederland

Al langere tijd gaan er berichten rond dat Oppo-dochter Realme zich wil vestigen in Europa. Nu is bekend geworden dat in Nederland Realme en Belsimpel gaan samenwerken. Dit betekent; een nieuw smartphonemerk op de Nederlandse markt.

Realme bij Belsimpel

Realme is een dochterbedrijf van Oppo en brengt toestellen uit tegen een scherpe prijs. Het is dus absoluut een concurrent voor merken als bijvoorbeeld Xiaomi. Al langere tijd gaan er berichten rond dat de fabrikant zich wil vestigen in Nederland en België, en het begin is nu gezet.

De fabrikant Realme en (web)winkel Belsimpel hebben een samenwerking gesloten. Toestellen van de Chinese fabrikant kunnen dus via de webwinkel van Belsimpel aangeschaft worden. De smartphones van het snelgroeiende merk worden direct bij de fabrikant ingekocht, waardoor er dus geen sprake is van grijze import.

Als eerst zijn de Realme 7 en 7 Pro verkrijgbaar in ons land. Deze zijn te verkrijgen voor 199 en 229 euro, waarvoor je een uitgebreid toestel krijgt met 90Hz scherm, snelle processor en zelfs 65 watt snelladen bij de Pro. Ook is er de Realme X50 5G met een prijs van 379,99 euro. Deze heeft een Snapdragon 765G processor, samen met 120Hz scherm en prima specificaties.

Belsimpel verkoopt de toestellen vanaf nu in Nederland. Benieuwd naar het online aanbod, bekijk dan deze pagina.