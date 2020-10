Realme kondigt eigen Realme UI 2.0 skin aan: dit is er verbeterd

Google heeft met Android 11 veel verbeteringen toegevoegd aan Android. Fabrikanten gaan daar vrolijk in mee en brengen gelijk ook een nieuwe versie van hun eigen schil aan. Zo ook Realme, waarbij we Realme UI 2.0 zien.

Realme UI 2.0

Met Realme UI 2.0 heeft de fabrikant verschillende verbeteringen doorgevoerd in de software. De laag zal te vinden zijn over Android 11. Met drie steekwoorden geeft de fabrikant direct aan waar de verbeteringen in zijn te vinden; creativiteit, sociabiliteit en productiviteit. Bij de creativiteit krijgen de gebruikers meer keuzes in kleuren in de thema’s. Daarnaast is het Always On Display verbeterd met vijf verschillende thema’s en unieke patronen. Daarbij is de software verbeterd op het gebied van het donkere thema. Je kunt nu in Realme UI 2.0 zelf kiezen uit drie niveaus van ‘duisternis’.

Launchers van derden krijgen ook toegang tot verschillende opties die Realme in haar eigen launcher aanbiedt. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van pictogrammen en de verbeterde notificatiebalk. Daarnaast is er Realme Share waarmee je snel bestanden tussen twee apparaten via WiFi uit kunt wisselen. Dit kan ook voor audiotracks via Dual Mode Music Share.

Dankzij de Private Space kun je apps in een zogenoemde kluis stoppen. Je krijgt deze dan alleen te zien als je inlogt met bijvoorbeeld een pincode. De privacy is sowieso een verbetering. Een speciale Invisible Door functie kan lege gegevens naar apps, die persoonlijke gegevens verzamelen, sturen. Nieuw in Realme UI 2.0 is ook Digital Health (zoals Digital Wellbeing), een Floating Window voor bijvoorbeeld video’s en verschillende snelheidsverbeteringen.

Als eerst is Realme UI 2.0 beschikbaar als beta voor de Realme X50 Pro. Later zullen meer apparaten volgen, vanaf eind november. Welke dat zijn is nog niet bekend gemaakt.