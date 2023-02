Realme GT3 met 240W laden aangekondigd in Barcelona (hands-on)

Op de tweede dag van het Mobile World Congress in Barcelona, heeft Realme haar nieuwe Realme GT3 aangekondigd. De nieuwe smartphone van het merk kan ontzettend snel opladen.

Realme GT3 officieel

Een nieuwe smartphone is toegevoegd aan het portfolio van Realme. De Chinese fabrikant heeft de Realme GT3 aangekondigd, waarbij het merk opvalt met het 240W opladen van de nieuwe telefoon. Met deze kracht duurt het opladen van de 4600 mAh accu slechts 9,5 minuut van 0 naar 100 procent. In tachtig seconden zit het toestel alweer voor twintig procent vol en het opladen tot 50 procent duurt slechts vier minuten, zo belooft Realme.

Alles draait dus bij het toestel om het zo snel mogelijk opladen van de smartphone. Dit bleek wel uit de persconferentie waar DroidApp bij aanwezig was. Maar de telefoon heeft natuurlijk meer te bieden.

Pulse Interface

Wat verder opvalt is de lichtgevende ring aan de achterkant, wat Pulse Interface wordt genoemd. Deze kan meer dan 25 kleuren tonen. Niet alleen kan deze overweg met notificaties, maar kan deze ook oplichten bij het aftellen bij de timer van de camera, een lage accu of bij het gamen. Je kunt ook verschillende snelheden kiezen voor het lampje en verschillende zaken kun je personaliseren.

Andere eigenschappen

De Realme GT3 wordt aangedreven door een Snapdragon 8+ Gen 1. Het lijkt er hiermee op dat het een rebranded versie is van de Realme GT Neo 5 die eerder voor China werd gepresenteerd. De smartphone krijgt een 6,74 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, Android 13 met de Realme UI 4.0 interface, welke erg doet denken aan dezelfde interface van OnePlus en Oppo, die tot hetzelfde moederbedrijf behoren als Realme.

De smartphone wordt geleverd met een 50 megapixel camera, samen met een 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel extra lens. Voorop zit een 16 megapixel camera. Of er speciale functies zijn, is niet bekend. De camera kreeg immers geen aandacht in de persconferentie.

Realme levert het toestel vanaf een configuratie met 8GB/128GB. Voor deze variant komt de prijs uit op 649 dollar. Realme kon ons niet vertellen of het toestel naar Nederland komt. Überhaupt heeft Realme geen informatie over waar het toestel voor welke prijs uitgebracht wordt. Gezien de prijs in euro niet gemeld wordt, en ook deze informatie dus ontbreekt, houden we er maar rekening mee dat de Realme GT3 aan onze neus voorbij gaat. Daarnaast liggen ook al langere tijd de (pers-) zaken in de Benelux op hun gat bij de fabrikant. Mocht hierover meer bekend zijn, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.

Zou een smartphone met dermate hoge oplaadsnelheid voor jou van pas komen? We zijn benieuwd naar je bericht! Laat een reactie achter onder dit bericht.