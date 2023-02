Realme komt met GT3 met 240W laden naar Europa: aankondiging 28 februari

Op 28 februari staat een nieuwe release gepland van Realme. De Chinese fabrikant kiest het Mobile World Congress uit om hier de nieuwe Realme GT3 te presenteren. De smartphone valt op door zijn enorm hoge laadsnelheid.

Realme komt naar MWC 2023

Het Mobile World Congress gaat over een kleine twee weken van start en van verschillende merken weten we al wat de plannen zijn. Zo heeft Xiaomi de aankondiging van de Xiaomi 13-serie gepland staan. Een andere Chinese fabrikant, Realme, heeft ook plannen voor het presenteren van een nieuwe smartphone. Waar de fabrikant eerder deze maand al de GT Neo 5 presenteerde met 240W laden, komt het merk nu met de Realme GT3. De Neo 5 is vooralsnog alleen aangekondigd voor China, maar we hoeven het niet zonder het 240W laden te doen.

De 240W laadmogelijkheid gaan we namelijk terugzien in de Realme GT3, zo wordt duidelijk uit de teaser van het bedrijf. Het is niet bekend of de Realme GT3 een rebranded-versie wordt van de Neo 5 voor Europa. De fabrikant heeft geen moeite met het hernoemen van haar toestellen, wanneer deze uitgebracht worden in een ander gedeelte van de wereld. De aankondiging van Realme staat gepland voor 28 februari. DroidApp is aanwezig op het Mobile World Congress, dus we houden je zeker op de hoogte!