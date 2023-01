Realme komt met bijzondere Coca-Cola smartphone

Realme, het submerk van Oppo, heeft een teaser gedeeld van een nieuwe bijzondere smartphone van het merk. Het gaat om de Coca-Cola smartphone. Wat kunnen we verwachten van deze smartphone?

Realme in Coca-Cola jasje

Realme lijkt een nieuwe smartphone uit te brengen in een bijzonder jasje. De fabrikant teast een nieuw model in een rood jasje, waarin duidelijk de branding van het colamerk Coca-Cola staat. De nieuwe smartphone van het submerk van Oppo wordt uitgebeeld in een teaser waarin duidelijk wordt dat er ‘iets bruist’. De smartphone in Coca-Cola jasje wordt al wel helemaal getoond, met dank aan een leaker.

Veel bekend is er nog niet, behalve dat het toestel mogelijk een rebranding-versie is van de eerder verschenen Realme 10 Pro, die we overigens niet in Nederland terugzagen. Of de Coca-Cola versie van het toestel wel hier verschijnt, is niet bekend, al lijkt ons de kans niet heel groot. Het is in ieder geval interessant om te zien wat merken allemaal uit de kast halen. Eerder bracht Huawei – in China – al een KFC-versie uit van een smartphone. In 2015 werd er een Pepsi P1 smartphone uitgebracht.