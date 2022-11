Realme stelt Android 13 update beschikbaar voor Realme GT 2 (Pro)

Realme is ook begonnen met het updaten van haar toestellen naar Android 13. Als eerst is de update nu te downloaden voor de Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro: Android 13

Android 13 wordt uitgerold door Realme naar twee van haar smartphones. De update naar de nieuwste versie wordt verspreid naar de Realme GT 2 en de Realme GT 2 Pro. De telefoons werden in februari aangekondigd, en kwamen op de markt met Android 12. Dankzij de Android 13-update worden de mogelijkheden verder uitgebreid.

Stephen maakt melding van de update aan ons. De update heeft de beveiligingsupdate van oktober. De update naar Android 13 brengt enkele fijne verbeteringen. Vanaf nu heb je met een nieuw scherm snel inzicht in de privacy en beveiliging van je smartphone. Verder kun je per app instellen in welke taal je deze wilt openen. Andere verbeteringen vinden we in de interface, waarbij er meer kleuropties zijn voor Material You. De update wordt uitgerold naar de twee modellen. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.