Realme kondigt GT2 en GT2 Pro aan: dit moet je erover weten

Realme, het dochtermerk van Oppo, heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona twee nieuwe devices gepresenteerd. Het zijn de Realme GT2 en de Realme GT2 Pro. Beide modellen zullen ook naar Nederland komen.

Realme GT2 (Pro) aangekondigd

De line-up van Realme is uitgebreid met de Realme GT2 en de Realme GT2 Pro. Wat direct hierbij opvalt is dat de Chinese fabrikant haar ecologische voetafdruk wil verkleinen. Om die reden bestaat het achterpaneel van de telefoons uit biobased polymeer en is de verpakking (de doos) uit recyclebaar materiaal vervaardigd. De hoeveelheid plastic hier is teruggebracht van 21,7 procent naar 0,3 procent.

Realme GT2 Pro

Het meest uitgebreide toestel in de serie is de Realme GT2 Pro, een toestel met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, 8GB/12GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. Een speciale koeling moet ervoor zorgen dat het toestel niet te warm wordt. Realme geeft het toestel een zogenaamd Super Reality Display mee; een AMOLED-paneel met een grootte van 6,7 inch, een resolutie van 3216 x 1440 pixels en een 120Hz variabele verversingssnelheid. Dit scherm moet ook op zonnige dagen goed afleesbaar zijn en biedt daarnaast een hoge pixeldichtheid van 525 ppi. Dit betekent dat de details op het scherm nog meer tot hun recht komen.

De Realme GT2 Pro biedt een 50 megapixel hoofdcamera met PDAF autofocus en optische beeldstabilisatie (OIS). De smartphone krijgt nog een extra 50 megapixel groothoeklens mee met een beeld van 150 graden. Dit is een stuk breder dan concurrenten, en zorgt haast voor een fisheye-effect. De derde camera is een 3MP microscoop-camera welke het beeld 40x kan vergroten. Selfies maak je met de 32 megapixel front-camera voorop.

Realme geeft de telefoon een 5000 mAh accu mee met 65W opladen. Hiermee moet het mogelijk zijn om een accu in 33 minuten volledig op te laden. Voor zowel de Realme GT2 als de Pro belooft Realme vier jaar lang beveiligingsupdates en drie jaar lang security-patches. Om de hoeveel tijd deze verschijnen, wordt niet gedeeld. Bovenop Android 12 is er de Realme UI 3.0 skin die zich kenmerkt door onder andere de 3D pictogrammen.

Realme GT2

Dan is er nog de Realme GT2, welke uitgerust wordt met de Snapdragon 888 chipset. De telefoon is voorzien van een 5000 mAh accu, welke met 65W opgeladen kan worden. Hoewel de 50 megapixel hoofdcamera wel in de Pro zit, is deze er niet in het standaard model. De precieze indeling van de cameramodule wordt niet gedeeld, behalve dat er een macro- en groothoeklens aanwezig zijn.

Beschikbaarheid

De precieze datum waarop de toestellen in Nederland verkrijgbaar zijn, wordt niet genoemd. Wel melden andere bronnen de datum 15 maart voor de Europese release. Voor de GT2 geldt een early bird-prijs van 499 euro, voor de GT2 Pro betaal je 699 euro (849 euro voor de 256GB versie). Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit en groen en je kunt hem bestellen bij Belsimpel.