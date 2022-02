Realme 9 Pro, 9 Pro+ en 9i met kameleon-ontwerp aangekondigd

Fabrikant Realme heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd. Twee modellen zijn voorzien van een speciaal kameleon-ontwerp.

Realme 9 Pro en Pro+

Drie nieuwe modellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Realme. De fabrikant heeft de Realme 9 Pro en de Realme 9 Pro+ officieel aangekondigd. Beide modellen zullen ook beschikbaar komen in Nederland, zo kunnen we bevestigen.

Hetgeen dat direct in het oog springt is de aanwezigheid van het zogenaamde kameleon-ontwerp. Wanneer het licht er op een speciale manier opvalt, wordt de kleur aangepast. Hierbij gaat het van blauw naar rood verkleurt in het zonlicht. Dit komt door de fotochrome laag die over de achterkant van beide modellen ligt. De kleur wordt ‘Sunrise Blue’ genoemd.

Realme levert de Realme 9 Pro en Pro+ beiden met Android 12, tenminste 128GB opslagruimte en 6/8GB aan werkgeheugen. Verder kun je dual-sim gebruiken en is er een 16 megapixel front-camera.

Waar je zou verwachten dat de Realme 9 Pro+ het meest uitgebreide model zou zijn, hanteert Realme een merkwaardige naamvoering; waarbij de Realme 9 Pro juist de meest uitgebreide is. We zetten de specificaties en details op een rijtje.

Realme 9 Pro

De Realme 9 Pro biedt een 6,6 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Er is een Snapdragon 695 chipset, 5000 mAh accu met 33W laden en een triple-camera. Deze camera biedt een 64 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoekcamera en een 2MP macrolens.

Realme 9 Pro+

Bij de Realme 9 Pro+ zien we een MediaTek Dimensity 920 processor. Er is een 6,4 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en er is een verversingssnelheid van 90Hz. De smartphone krijgt een 4500 mAh accu met 65W snelladen en een triple-camera. Hier zien we een 50 megapixel hoofdsensor, 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macrolens. Met het snelladen onderscheidt de Pro+ zich wel met het ‘normale’ Pro-model.

Realme 9i

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, is er ook nog de Realme 9i. Deze smartphone krijgt eveneens een 6,6 inch scherm, heeft een triple-camera met 50MP sensor en heeft een 5000 mAh accu met 33W laden. De smartphone werd eerder al aangekondigd, maar komt dus ook naar Nederland. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 680 chipset en heeft dus in tegenstelling tot de andere twee toestellen geen 5G aan boord.

Verkrijgbaarheid

De telefoons worden verkocht bij Belsimpel. De Realme 9 Pro krijgt een prijs van 319,99 euro, terwijl je voor de Pro+ voor 379,99 euro met je mee naar huis gaat. De 9i kost 219,99 euro. Tijdelijk krijg je extra korting.