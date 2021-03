Realme 8 Pro met nette specs voor 299 euro onderweg naar Nederland

We kunnen in ons land een nieuwe smartphone verwachten van Realme. Het dochterbedrijf van Oppo brengt de Realme 8 Pro uit met nette specificaties voor een relatief scherpe prijs.

Realme 8 Pro naar Nederland

Realme is nog niet echt een gevestigde naam in ons land, maar het merk timmert aan de weg. Het dochtermerk van Oppo komt nu met de Realme 8 Pro. Dit is een betaalbaar toestel dat voorzien is van degelijke specificaties. Duidelijk is dat de fabrikant vanaf de laatste dag van deze maand de smartphone ook uitbrengt in Nederland en België.



Met de Realme 8 Pro heb je een 6,4 inch AMOLED-scherm met de bekende 60Hz verversingssnelheid, standaard dus. De vingerafdrukscanner is door Realme in het scherm zelf geplaatst. Daarbij is het toestel voorzien van veel werkgeheugen; 8GB en 128GB opslagruimte, dat ook uitgebreid kan worden met een geheugenkaart. De smartphone heeft een Snapdragon 720G chipset aan boord, samen met een 4500 mAh accu. Deze kun je snel weer opladen met een kracht van 50 watt. Met 17 minuten laden heb je weer 50 procent batterij.

Voor het maken van foto’s is de smartphone uitgerust met een 108 megapixel hoofdlens, een sensor van Samsung. Verder zien we een 8 megapixel groothoek, 2MP macrolens en 2MP monochroomlens. Filmen kan in 4K, je selfies maak je met de 16 megapixel front-camera. Realme geeft je bij de 8 Pro 3x zoom, een nachtmodus en meer extra’s.

De Realme 8 Pro heeft Android 11 aan boord, samen met de eigen skin; Realme UI 2.0. De smartphone is vanaf 31 maart in Nederland te koop bij Belsimpel. Specs vind je op de toestelpagina, te bereiken via de onderstaande button.