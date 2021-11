Realme GT2 Pro duikt op in renders: met trekjes van de Nexus 6P

Realme is nog niet bepaald een grote speler van ons land. Misschien gaat dat veranderen met de high-end smartphone die binnenkort verwacht wordt. Het is de Realme GT2 Pro, een nieuwe smartphone met high-end specificaties en een design dat we eerder ergens hebben gezien.

Realme GT2 Pro

De Realme GT2 Pro is opgedoken op renders, met dank aan informatie van leaker OnLeaks. Hij heeft renders gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie over het toestel. Niet alleen dankzij hem krijgen we de bevestiging van de naam. Dit omdat Realme zelf ook de naam heeft bevestigd op social media. De smartphone komt in in ieder geval in het wit en mintgroen, zo wordt duidelijk uit de renders. Er is een cameramodule met daarin drie lenzen. Het zou gaan om tweemaal een 50 megapixel lens en een 8 megapixel sensor. Er wordt samengewerkt met Ricoh voor de fotocamera’s.

Het is de verwachting dat de Realme GT2 Pro geleverd wordt met de allernieuwste Snapdragon 8 Gen1 processor. Deze wordt binnenkort door Qualcomm aangekondigd. Verder kunnen we een 6,51 inch Full-HD+ AMOLED-scherm verwachten met een verversingssnelheid van 120Hz. Als de berichten kloppen, komt deze premium smartphone met Android 12, met daar overheen de Realme UI 3.0 skin. Hoewel informatie over de accucapaciteit nog ontbreekt, wordt wel duidelijk dat het toestel ontzettend snel kan opladen; met 125 watt.

Nog even terugkomend op het ontwerp van deze smartphone; deze komt namelijk wel heel bekend voor. De behuizing van het toestel is relatief dun; terwijl de camera-module aanzienlijk dikker is. Het ontwerp is duidelijk geïnspireerd op de Nexus 6P. Deze Nexus-telefoon werd in 2015 uitgebracht door Huawei. Deze smartphone had ook de kenmerkende dikkere cameramodule. Wanneer we de nieuwe Realme GT2 Pro precies kunnen verwachten, en of deze ook naar Nederland komt, dat is nu nog niet bekend.