Realme 8 Pro op de werkbank voor duurzaamheidstest

Het kanaal JerryRigEverything is bekend van de video’s waarin smartphones onderworpen worden aan verschillende testen. Zack gaat nu aan de slag met de gloednieuwe Realme 8 Pro, die onlangs werd aangekondigd. Hoe zit het met de duurzaamheid van die smartphone?

Realme 8 Pro duurzaamheid

Realme is het dochtermerk van Oppo en lanceerde eind maart de nieuwe Realme 8 Pro. Deze smartphone komt ook naar Nederland en is verkrijgbaar voor zo’n 300 euro. Maar wat krijg je precies voor dat bedrag? De smartphone is vervaardigd uit plastic en heeft ondanks zijn bescheiden prijskaartje, een 108 megapixel camera aan boord. Er is een Snapdragon 720G chipset van Qualcomm. Voorop heeft de Realme 8 Pro een 6,4 inch AMOLED-scherm en een 4500 mAh accu met 50W laden.

In de nieuwe video van Zack wordt de duurzaamheid onder handen genomen. Gekeken wordt naar de buigbaarheid van het toestel, de kwaliteit van het scherm en de rest van de telefoon.