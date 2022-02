Realme komt met de snelst oplaadbare smartphone ooit

Realme is een dochterbedrijf van Oppo. Het merk timmert flink aan de weg. Tijdens het Mobile World Congress kunnen we de snelst oplaadbare smartphone ooit verwachten, en wel van Realme.

Realme met heel snel laden

Fabrikant Realme heeft een teaser naar buiten gebracht met wat we kunnen verwachten tijdens een aankondiging volgende week. Op 28 februari toont het merk de snelste oplaadtechnologie die er tot nu toe in een smartphone te vinden is. Vermoedelijk zit deze techniek in de nieuwe Realme GT 2 Pro. Het toestel krijgt een AMOLED-scherm en een Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm.

Realme toonde eerder al de 125W techniek, maar deze is nog niet eerder toegepast in een smartphone. Mogelijk krijgt de nieuwe smartphone van Realme de 125W laadsnelheid, of misschien nog wel nog sneller. Tegenwoordig is snelladen niet meer alleen voor high-end modellen. Zo publiceerden we van het weekend de OnePlus Nord CE 2 review, waarbij een mid-end device voorzien is van 65W snelladen.