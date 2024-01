Samsung voegt handige batterijbescherming toe aan One UI 6.1

De Galaxy S24-serie wordt voorzien van een handige functie die de batterij beter moet beschermen. Gebruikers kunnen de nieuwe batterijbescherming-functie gebruiken, die toegevoegd wordt aan One UI 6.1. Op deze manier moet de batterij van de telefoon nog langer meegaan.

Batterijbescherming in One UI 6.1

In navolging van Apple, heeft ook Samsung nu een functie ingebouwd die de batterij moet beschermen tegen bepaalde zaken. De functie is toegevoegd aan One UI 6.1, de nieuwste versie van de skin die we als eerst terug gaan zien bij de Samsung Galaxy S24-serie. De nieuwe reeks zal later deze maand beschikbaar zijn in ons land. DroidApp zette eerder al de beste Galaxy S24 aanbiedingen op een rij, want er is een hoop geld te besparen.

De Batterijbescherming in One UI 6.1 geeft gebruikers verschillende opties. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen om de telefoon gewoon op te laden tot 100 procent. Dit is de basisinstelling. Bij 100 procent stopt de telefoon met laden. Wanneer de telefoon weer op 95 procent komt, wordt er weer doorgeladen tot 100 procent. De adaptieve modus is wat vriendelijker voor de batterij. Op basis van AI en het gebruikerspatroon en bijvoorbeeld een ingestelde wekker, wordt opgeladen tot 80 procent, waarna de laatste twintig procent net voor het gebruik bijgeladen wordt. Samsung biedt tot slot een optie aan die het beste is voor de telefoon. Deze zorgt ervoor dat de telefoon tot 80 procent opgeladen wordt.

Via Mishaal / Telegram

In One UI 6 was er al een bespaarmodus beschikbaar in de instellingen. Die bood enkel de optie om de accu op te laden tot 85 procent. De nieuwe beschermingsfuncties bieden gebruikers meer mogelijkheden.

