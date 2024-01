Galaxy S24 voorzien van speciale Find-app, ander Always On Display en weer-effecten

Woensdag zagen we de Galaxy S24-serie eindelijk in volle glorie. Nu komen we steeds meer te weten over de toestellen. Dingen waarover Samsung niks heeft gezegd tijdens de persconferentie. Welke nieuwe functies zien we?

Galaxy S24-serie lijkt op iPhone

We zien een vleugje Apple bij de nieuwe Galaxy S24-serie. Dat was al met de titanium behuizing van de S24 Ultra, maar er is op nog een gebied een vleugje Apple te zien. Het Always On Display zal voortaan namelijk ook de achtergrond standaard laten zien. Opmerkelijk, want Apple kreeg nogal de nodige kritiek over hun toepassing van het altijd-aan scherm. Dit leidde namelijk meer af en verbruikt ook meer batterij. Bij de Galaxy S24-serie kun je echter wel nog ervoor kiezen om de achtergrond niet te tonen, zoals je dat dus gewend bent van eerdere modellen, zoals de Galaxy S23-serie.

Foto via 9to5Google

Weer-effecten

Ken je de dynamische achtergronden van HTC nog? Als het regende, verscheen er regen over je wallpaper heen. Vele jaren later heeft Samsung deze functie ook toegevoegd aan haar Galaxy-toestel. Mishaal meldt op zijn Telegram-kanaal dat je iedere foto kunt gebruiken voor weer-effecten, waarna je deze in kunt stellen als wallpaper op je toestel.

De optie vind je terug bij Instellingen > Geavanceerde functies > Labs. Daar moet je Photo Ambient Wallpaper inschakelen. Vervolgens kun je naar de wallpaper-instellingen van je telefoon en onder de creatieve stijlen kiezen voor Photo Ambient. Er wordt vervolgens een extra laag over je wallpaper gelegd, waarbij het actuele weer op basis van de tijd en locatie getoond wordt.

Samsung Find app

Een nieuwe applicatie die terug te vinden is op Android 14, en ook zijn weg zal vinden naar andere toestellen met de One UI 6.1 update, is de Samsung Find app. Deze toont op een kaart je Galaxy-apparaten, welke gekoppeld zijn aan het SmartThings Find netwerk. Bijvoorbeeld de nieuwe SmartTag 2 maakt hier deel van uit.

De Samsung Find app heeft drie tabbladen: Mensen, Apparaten en Items. Met het tabblad Mensen kun je je locatie delen met je vrienden en familie. Met het tabblad Apparaten kun je jouw apparaat of dat van een familielid vinden. Met het tabblad Items kun je items vinden die worden gevolgd door een smart tag.

De functie “Waarschuw bij achterlaten”, waarschuwt je als je belangrijke items verlaat, is nog niet toegevoegd aan de app. Deze zal in een toekomstige update worden toegevoegd, maar kan op dit moment worden ingeschakeld vanuit de bestaande SmartThings Find app.

Deze app wordt vooraf geladen op apparaten die starten met One UI 6.1, terwijl apparaten die upgraden naar One UI 6.1 deze app kunnen downloaden in de Galaxy Store. De app is wereldwijd beschikbaar (behalve in China). De functionaliteit is vergelijkbaar met Find my iPhone van Apple.

